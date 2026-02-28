Ngoại trưởng Iran: Hai chỉ huy quân sự thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei vẫn còn sống, “theo những gì ông được biết”, trong bối cảnh xuất hiện các thông tin từ truyền thông Israel cho rằng ông Khamenei có thể đã thiệt mạng trong các cuộc không kích sáng 28/2.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei vẫn còn sống. Ảnh: AP

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp với NBC News, ông Araghchi cho biết tất cả các quan chức cấp cao của Iran vẫn an toàn. “Tất cả các quan chức cấp cao đều còn sống. Mọi người đều đang ở vị trí của mình, chúng tôi đang xử lý tình hình này và mọi việc vẫn ổn”, ông nói.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Kênh 12 của Israel dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết phía Israel “đánh giá” ông Ali Khamenei “có khả năng đã thiệt mạng” trong các đợt không kích trước đó cùng ngày.

Trước đó ít phút, Kênh 12 đưa tin đánh giá của Israel là ông Ali Khamenei “ít nhất đã bị thương”, đồng thời cho biết nhận định này không dựa trên hình ảnh vệ tinh về khu phức hợp của ông, mà dựa trên thông tin từ các nguồn ẩn danh. Theo truyền thông Israel, ông Ali Khamenei được cho là sẽ có bài phát biểu trong thời gian ngắn tới, tuy nhiên kênh này nhận định nếu điều đó xảy ra, bài phát biểu có thể đã được ghi hình trước.

Liên quan đến thương vong, ông Abbas Araghchi thừa nhận hai chỉ huy đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công, song không nêu danh tính cụ thể.

Trước đó, Reuters dẫn lời ba nguồn thạo tin cho biết Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Tướng Mohammad Pakpour, và Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Nasirzadeh đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel sáng 28/2. Các quan chức Israel cũng nhận định hai nhân vật này cùng người đứng đầu cơ quan tình báo Iran “có khả năng đã thiệt mạng”.

Theo các nguồn tin Israel, nhiều lãnh đạo cấp cao của Iran và các chỉ huy quân sự đã nằm trong danh sách mục tiêu của đợt tấn công buổi sáng, trong đó có cả Tổng thống Masoud Pezeshkian. Tuy nhiên, kết quả cụ thể của các cuộc không kích hiện vẫn chưa rõ ràng và chưa được xác nhận độc lập từ các nguồn chính thức.