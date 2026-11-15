Iran phá hủy mắt thần cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain

Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng không quân của họ đã tập kích trạm radar tại Bahrain để đáp trả cuộc không kích của Mỹ nhằm vào một tháp viễn thông tại Sirik, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran, hôm 12/11. Tehran mô tả đòn tấn công là lời cảnh báo cứng rắn, nhằm ngăn chặn Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích vào lãnh thổ Iran.

Các vụ phóng tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn tầm ngắn giá rẻ Fateh-110 của Iran. (Ảnh: MW)

Kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran ngày 28/2, các đòn đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Tehran đã gây thiệt hại đáng kể cho mạng lưới radar quân sự Mỹ tại Trung Đông. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, IRGC tuyên bố đã phá hủy nhiều hệ thống radar có giá trị cao, với tổng giá trị ước tính khoảng 2,7 tỷ USD.

Các mục tiêu được đề cập bao gồm radar cảnh báo tên lửa AN/FPS-132 tại Qatar – hệ thống duy nhất thuộc loại này được triển khai bên ngoài lãnh thổ Mỹ – cùng hai radar AN/TPY-2 đặt tại Jordan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Một số radar khác có giá trị thấp hơn, trong đó có AN/FPS-117 tại Saudi Arabia, cũng được cho là đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở quân sự trên khắp khu vực.

Việc mất đi các hệ thống radar quan trọng có thể làm suy giảm đáng kể khả năng phát hiện sớm và đánh chặn tên lửa của Mỹ cùng các đồng minh. Những tổn thất này cũng khiến hoạt động không quân nhằm vào Iran trở nên phức tạp hơn, bởi radar đóng vai trò thiết yếu trong việc theo dõi mục tiêu, cảnh báo nguy cơ và phối hợp phòng thủ.

Thiệt hại đối với mạng lưới radar diễn ra song song với các cuộc tấn công của Iran nhằm vào những căn cứ không quân lớn của Mỹ, trong đó có căn cứ lớn nhất của Washington ở nước ngoài tại Qatar. Các đòn tập kích còn nhắm đến nhiều phương tiện và máy bay quân sự có giá trị cao, gây thêm sức ép lên năng lực triển khai lực lượng của Mỹ trong khu vực.

Những khó khăn của hệ thống phòng thủ Mỹ và Israel cũng được thể hiện qua hiệu quả đánh chặn tên lửa Iran. Tháng 3, tờ Haaretz của Israel dẫn các đánh giá cho biết 8 trong số 10 tên lửa Iran phóng vào những mục tiêu tại Israel đã đánh trúng đích. Kết quả này xuất hiện sau nhiều báo cáo và hình ảnh cho thấy các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và Israel gặp khó khăn trong việc ngăn chặn những đợt tập kích của Tehran.

Việc các radar mặt đất bị phá hủy có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền đối với toàn bộ mạng lưới phòng thủ. Khi khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu từ các trạm radar trên đất liền bị suy giảm, Mỹ và Israel buộc phải dựa nhiều hơn vào các hệ thống radar triển khai trên tàu chiến cũng như những trạm AN/TPY-2 còn hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ.