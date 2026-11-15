Những phát ngôn "chạm" vào vấn đề nóng và dấu ấn nghị trường tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (khai mạc ngày 17/10/2026) có nhiều điểm đáng chú ý về chương trình, phương thức tổ chức và cách thức tiến hành các hoạt động nghị trường. Kỳ họp chia làm 2 đợt (đợt 1 từ ngày 17/10 đến hết 13/11/2026; đợt 2 từ 20-21/11/2026). Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó có 6 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật.

Với tổng số 25 ngày làm việc tích cực, đổi mới và trách nhiệm cao, Đợt 1, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 17/10 đến hết ngày 13/11/2026, đã hoàn thành một khối lượng rất lớn với nhiều nội dung quan trọng, chiến lược.

Đây không chỉ là kỳ họp xem xét khối lượng lớn công việc lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có kinh tế - xã hội, ngân sách, mà còn cho thấy những điều chỉnh trong cách thức tổ chức hoạt động của Quốc hội theo hướng tăng tính chủ động, dành thêm thời gian cho việc tiếp thu, chỉnh lý chính sách và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Đợt 1 của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI kéo dài 25 ngày đã giải quyết khối lượng công việc lớn. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động nghị trường tiếp tục là một điểm đáng chú ý. Việc biểu quyết thông qua các dự án luật, nghị quyết bằng hình thức điện tử được thực hiện, giúp công khai kết quả biểu quyết, xác định rõ số lượng đại biểu tham gia và mức độ tán thành đối với từng nội dung.

Khối lượng lập pháp lớn chưa từng có từ đầu nhiệm kỳ khóa XVI: Một trong những điểm đáng chú ý của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI là khối lượng công việc lập pháp rất lớn. Quốc hội xem xét tổng cộng 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó dự kiến thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến thời điểm này. Điều đáng chú ý không chỉ là số lượng luật mà còn là phạm vi tác động, bao gồm các lĩnh vực đất đai, nhà ở, bất động sản, đầu tư, ngân sách, xây dựng và thi hành pháp luật.

Tại Đợt 1 Kỳ họp thứ 2, phiên chất vấn với Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra trong ngày 12/11 đã có 65 đại biểu đặt câu hỏi, 7 đại biểu tranh luận. Bên cạnh đó, 43 đại biểu đã đăng ký nhưng chưa được chất vấn sẽ gửi câu hỏi để các thành viên Chính phủ trả lời bằng văn bản.

Tại phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ đã đăng đàn trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, dân chủ, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao. Các đại biểu hỏi ngắn gọn, cụ thể, đúng phạm vi. Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng thể hiện tinh thần cầu thị, nắm chắc lĩnh vực quản lý, trả lời không né tránh và đề ra nhiều giải pháp.

Trong Đợt 1 Kỳ họp vừa qua, đã có những thông điệp của lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội và các phát ngôn ấn tượng của đại biểu Quốc hội. Báo Dân Việt tổng hợp lại những phát ngôn đó