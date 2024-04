Iran-Israel căng nhau: Lợi Nga, khó Ukraine?

Căng thẳng Iran-Israel kéo dài không hẳn có lợi cho Nga Có ý kiến cho rằng Nga không muốn căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang do mối quan hệ mật thiết giữa Moscow với Tehran. Kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, Nga đã tăng cường quan hệ đối tác với Iran cả về kinh tế và quốc phòng. Ukraine và phương Tây liên tục cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho Nga bất chấp việc hai nước này nhiều lần bác bỏ. Theo bà Michelle Grisé - nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu chính sách RAND Corporation (Mỹ), xung đột trực tiếp giữa Israel và Iran sẽ hạn chế khả năng Iran tiếp tục đóng vai trò là nhà cung cấp quân sự cho Nga. Ngoài ra, ảnh hưởng của Moscow ở Trung Đông có thể bị suy giảm nếu căng thẳng Iran-Israel kéo dài. Theo tạp chí The National Interest, hồi tháng 10-2023, Nga đã không thể hỗ trợ đồng minh cũ Armenia trong tranh chấp với Azerbaijan do đang vướng trong cuộc chiến với Ukraine. Và giờ đây, Moscow không muốn việc này lặp lại với đồng minh Tehran.