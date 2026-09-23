Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày nếu Mỹ giảm sức ép quân sự

Khả năng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran xuất hiện sau gần 7 tháng chiến tranh tại Trung Đông, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump những ngày gần đây đe dọa gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran.

Reuters và hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản, dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên trong chính phủ Iran, cho biết Tehran đã đưa ra những điều kiện cần thiết để mở lại eo biển Hormuz. CNBC chưa thể xác minh độc lập các thông tin này.

Một quan chức cấp cao Iran nói với MS Now, đối tác của CNBC thuộc Versant Media, rằng các thông tin do Reuters và Kyodo đưa ra không đúng sự thật.

Tuy nhiên, trong diễn biến gần nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã gặp phái đoàn Iran trong 3 giờ bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. “Đó là một cuộc gặp rất tốt”, ông Trump nói với các phóng viên trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Liên Hợp Quốc.

Cuộc chiến đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải hẹp thường đảm nhận khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới, qua đó gây chấn động nền kinh tế toàn cầu.

Kết phiên ngày 22/09, giá dầu Brent, chuẩn dầu quốc tế, giảm 1% xuống còn 99.25 USD/thùng. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giảm 1.2%, xuống 94.59 USD/thùng. Tính từ đầu tuần, giá dầu đã giảm hơn 4%, nhưng vẫn tăng hơn 9% trong tháng.

Các thông tin này xuất hiện ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba, trong bối cảnh sức ép trong nước ngày càng gia tăng đối với quyết định phát động chiến tranh với Iran của ông Trump, một cuộc xung đột đã gây chấn động kinh tế toàn cầu.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đe dọa sẽ “đóng cửa” toàn bộ các hãng hàng không Iran ngay từ ngày 23/09.

Phát biểu trên chương trình Squawk Box của CNBC trong ngày 21/09, Bessent nói Washington có thể gây sức ép bằng cách ngăn các hãng hàng không Iran tiếp nhiên liệu, sử dụng dịch vụ mặt đất hoặc bán vé. Nếu các bên vẫn cung cấp những dịch vụ này, họ có thể bị loại khỏi hệ thống đồng USD, ông nói.

Ông Bessent cho biết Washington đang gây sức ép với Iran “chưa từng có”, đồng thời nhắm tới những bên hỗ trợ Tehran trên toàn thế giới, trong đó có các ngân hàng bị áp đặt lệnh trừng phạt.

Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với VTB Bank, ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước Nga, trong nỗ lực cô lập Iran về kinh tế thông qua việc nhắm vào các đối tác kinh doanh và những bên hỗ trợ tài chính cho Tehran.