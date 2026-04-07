Rộ tin tân lãnh tụ tối cao Iran trong tình trạng nguy kịch

Theo một bản ghi nhớ ngoại giao do The Times tiếp cận, dựa trên đánh giá của tình báo Mỹ và Israel, ông Khamenei hiện "không thể tham gia vào bất kỳ quyết định nào của chính quyền".

Tài liệu này cũng lần đầu công khai vị trí của ông tại Qom - trung tâm tôn giáo của Iran, cách thủ đô Tehran khoảng 140 km về phía nam. Báo cáo cho biết các cơ quan tình báo đã biết thông tin này từ lâu nhưng chưa từng tiết lộ.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Trước đó, Iran xác nhận ông Khamenei bị thương trong cuộc không kích khiến lãnh tụ tiền nhiệm Ali Khamenei cùng một số thành viên gia đình thiệt mạng hôm 28/2. Tuy nhiên, các quan chức khẳng định ông vẫn đang "nắm quyền" điều hành đất nước, dù hoàn toàn vắng bóng trước công chúng kể từ khi xung đột bùng phát. Đến nay chưa có hình ảnh hay ghi âm nào được xác thực về ông, ngoài các tuyên bố bằng văn bản được phát trên truyền hình nhà nước.

Sự thiếu vắng thông tin trực tiếp đã làm gia tăng đồn đoán về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo. Một số nguồn tin chưa kiểm chứng cho rằng ông có thể đã mất khả năng điều hành, thậm chí rơi vào trạng thái hôn mê. Những thông tin khác đề cập đến các chấn thương nghiêm trọng, bao gồm gãy xương và tổn thương vùng mặt.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về sự ổn định trong hệ thống quyền lực tại Iran, nơi lãnh tụ tối cao nắm quyền lực chính trị và tôn giáo.

Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết công tác chuẩn bị tang lễ cho ông Ali Khamenei đang được tiến hành tại Qom.

Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin trên.