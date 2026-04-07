Ông Trump dọa xóa sổ Iran trong 1 đêm nếu không đáp ứng hạn chót

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo các hãng tin Ynet News và CNN, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 6/4, ông Trump tuyên bố: "Toàn bộ đất nước Iran có thể bị xóa sổ trong một đêm và đêm đó có thể là đêm mai (7/4)". Ông nhắc lại việc Mỹ có kế hoạch phá hủy từng cây cầu, từng nhà máy điện ở Iran.

Người đứng đầu nước Mỹ nhấn mạnh ngày 7/4 là thời hạn cuối cùng, đồng thời cho biết: "Họ (Iran) đưa ra một đề xuất và đó là đề xuất rất quan trọng. Đó là một bước tiến quan trọng nhưng chưa đủ tốt. Xung đột có thể kết thúc rất nhanh chóng nếu họ làm những gì phải làm. Họ biết điều đó".

Ông Trump cảnh báo Tehran sẽ phải đối mặt với hậu quả. “Tôi rất buồn. Họ sẽ phải trả giá đắt cho điều đó”. Tổng thống Mỹ cho hay Iran vẫn còn “một số tên lửa và máy bay không người lái”.

Ông Trump cũng thể hiện những ý định trái chiều về sự can thiệp của Mỹ. "Nếu được lựa chọn, tôi sẽ chọn dầu mỏ... Thật không may, người dân Mỹ muốn thấy chúng tôi về nước. Chúng tôi có thể rời đi ngay bây giờ nhưng tôi muốn kết thúc nó. Hy vọng cuộc xung đột sẽ nhanh chóng kết thúc", lãnh đạo Nhà Trắng bày tỏ.

Tổng thống Trump từ chối cho biết xung đột với Iran đang giảm dần hay leo thang. Ông chỉ khẳng định hiện nay là giai đoạn quan trọng và tất cả phụ thuộc vào những gì Tehran làm tiếp theo.

Truyền thông Iran đưa tin, Tehran đã chính thức bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Mỹ và kêu gọi chấm dứt xung đột ngay lập tức. Iran đã đưa ra phản hồi gồm 10 điều khoản kêu gọi chấm dứt xung đột phù hợp với các cân nhắc của nước này cùng các yêu cầu khác như ngừng những hành động thù địch trong khu vực, thiết lập nghi thức cho việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz, tái thiết và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố việc mở lại eo biển Hormuz phải là một phần của đề xuất chấm dứt xung đột với Iran. Ngoài ra, Mỹ chứ không phải Iran nên áp đặt phí cầu đường đối với các tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy quan trọng này.

Ông Trump cũng liên tục chỉ trích các đồng minh không giúp Mỹ trong chiến dịch chống Iran và nêu đích danh một số quốc gia: "Nhật Bản không giúp chúng tôi, Australia không giúp chúng tôi, Hàn Quốc không giúp chúng tôi và rồi đến NATO. NATO cũng không giúp chúng tôi".