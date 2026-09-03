Mỹ tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc về vấn đề Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của quốc gia Trung Đông này. Trả lời báo giới sau cuộc họp các lãnh đạo tài chính Nhóm G20 tại Mỹ, ông Bessent nói: “Trung Quốc nhận 50% nguồn năng lượng từ vùng Vịnh. Vì vậy, tôi cho rằng Trung Quốc có trách nhiệm nỗ lực tìm kiếm giải pháp”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết thêm rằng, giữa Washington và Bắc Kinh có nhiều điểm chung hơn là khác biệt trong vấn đề Iran. Ông nói Trung Quốc nhất trí rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và hoạt động thương mại hàng hải qua Eo biển Hormuz phải được đảm bảo tự do.

Ông Bessent cho biết, Mỹ sẵn sàng áp biện pháp trừng phạt mới đối với các tổ chức tài chính có giao dịch với Iran.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) đã kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày tại thành phố Asheville của Mỹ.

Các quan chức đã thảo luận về những rủi ro đối với nền kinh tế thế giới và sự cần thiết phải đảm bảo chuỗi cung ứng đối với các khoáng sản thiết yếu. Tuy nhiên, họ đã không đưa ra được tuyên bố chung.

Theo NHK