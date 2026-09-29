Indonesia tiếp nhận tàu sân bay đầu tiên, mở rộng năng lực cứu trợ thảm họa

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chỉ đạo cải tiến tàu sân bay KRI Sriwijaya-100 để hỗ trợ các hoạt động của trực thăng và máy bay không người lái, ông Muhammad Qodari - người đứng đầu Cơ quan Truyền thông chính phủ Indonesia, phát biểu trước báo giới hôm qua (28/9).

Tàu sân bay KRI Sriwijaya-100 của Indonesia. Ảnh: Hải quân Indonesia.

Những năng lực này không đơn thuần là hiện đại hóa trang thiết bị quốc phòng, mà còn nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự ngoài chiến tranh (OMSP), đặc biệt là quản lý thiên tai và các nhiệm vụ nhân đạo.

Ông Muhammad cho biết thêm, với một quốc gia quần đảo đa dạng như Indonesia, khả năng di chuyển nhanh chóng và tiếp cận nhiều khu vực là một nhu cầu chiến lược. Lực lượng quốc phòng phải có khả năng đáp ứng những đặc điểm và thách thức này. Hơn nữa, Indonesia cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro thiên tai khác nhau, từ động đất, lũ lụt, sạt lở đất, cháy rừng đến các trường hợp khẩn cấp khác. Do đó, với khả năng hỗ trợ hoạt động của trực thăng và vận chuyển và phân phối nhiều loại vật tư khác nhau, tàu KRI Sriwijaya-100 có thể nhanh chóng tiếp cận các khu vực này hơn so với các phương tiện khác.

Trước đó, hôm 24/9, Indonesia nhận bàn giao tàu sân bay Giuseppe Garibaldi từ Italy theo hình thức viện trợ giữa hai chính phủ. Sau lễ bàn giao, tàu chính thức mang tên KRI Sriwijaya-100 và được biên chế cho lực lượng Hải quân. Theo kế hoạch, tàu KRI Sriwijaya-100 sẽ được cải tạo phù hợp với yêu cầu tác chiến và điều kiện vận hành. Triển khai trực thăng và thiết bị bay không người lái, phục vụ giám sát biển, hỗ trợ trên không và thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, điều phối hoạt động trên biển. Ngoài ra, KRI Sriwijaya-100 còn đảm nhiệm vai trò sở chỉ huy hoạt động hàng hải, căn cứ nổi và trung tâm hậu cần trên biển; đồng thời phục vụ hợp tác quốc phòng, ngoại giao hải quân và các sứ mệnh nhân đạo quốc tế.