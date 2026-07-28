Hoang báo đánh bom, tiêm kích Anh liền áp sát máy bay chở khách Qatar

Trung tâm Dịch vụ Không lưu Quốc gia Anh (NATS) tối 25/7 nhận được thông tin dọa đánh bom nhằm vào chuyến bay mang số hiệu QTR52N của hãng hàng không Qatar Airways. Ngay sau đó, các biện pháp ứng phó khẩn cấp được kích hoạt với sự tham gia của cảnh sát, cơ quan quản lý sân bay và không quân Anh.

Bộ Quốc phòng Anh xác nhận 2 máy bay tiêm kích Eurofighter Typhoon đã xuất kích từ căn cứ không quân Coningsby theo cơ chế phản ứng nhanh để giám sát tình hình. Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy biên đội tiêm kích bay phía sau chiếc máy bay chở khách Boeing 777-300ER khi phi cơ tiến vào không phận thành phố Manchester.

Boeing 777-300ER

Dữ liệu liên lạc vô tuyến cho thấy tổ lái của Qatar Airways đã phát hiện các tiêm kích áp sát và thông báo với bộ phận điều hành của hãng rằng máy bay đang được không quân Anh hộ tống, đồng thời chờ hướng dẫn từ kiểm soát không lưu.

Chiếc Boeing 777-300ER sau đó hạ cánh an toàn, gần 2 giờ sau khi báo động được phát đi. Cảnh sát Anh xác nhận không phát hiện bất kỳ mối đe dọa nào đối với hành khách và tổ bay. Sự việc cũng không gây thương tích hay thiệt hại.

Giới chức Anh cho biết một thiếu niên 14 tuổi sống tại thành phố Bolton, không có mặt trên chuyến bay, hiện đang được yêu cầu hỗ trợ điều tra. Cảnh sát chưa xác nhận người này có phải là người trực tiếp thực hiện cuộc gọi hoang báo hay không.

Tiêm kích Eurofighter Typhoon

Chánh thanh tra Gary Homa, thuộc lực lượng cảnh sát sân bay Manchester, nhấn mạnh mọi thông tin liên quan đến nguy cơ đe dọa an ninh hàng không đều được xử lý với mức độ ưu tiên cao nhất.

Theo ông Gary Homa, các cuộc gọi báo tin giả có thể gây xáo trộn nghiêm trọng, làm phân tán nguồn lực của lực lượng khẩn cấp và tạo tâm lý hoang mang cho hành khách cũng như cộng đồng.

Ông cũng cảnh báo hành vi hoang báo không phải trò đùa, bởi có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng dù vụ việc lần này đã kết thúc an toàn.

Theo quy trình an ninh hàng không tại nhiều quốc gia, việc điều động tiêm kích giám sát máy bay dân dụng sẽ được thực hiện khi xuất hiện nghi vấn về không tặc, đánh bom hoặc máy bay mất liên lạc. Mục tiêu là đánh giá chính xác tình hình và chuẩn bị các phương án ứng phó phù hợp.

Tiêm kích Eurofighter Typhoon

Hiện nay, Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đang sở hữu 107 máy bay tiêm kích Eurofighter Typhoon đang phục vụ, trong tổng số 129 chiếc đã được mua sắm. Do một phần các máy bay đời đầu (Tranche 1) đang được loại biên, số lượng sẵn sàng chiến đấu thường dao động.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, lực lượng tiền phương hiện có 95 chiếc Typhoon (gồm máy bay sẵn sàng hoạt động và máy bay đang bảo dưỡng ngắn hạn), tạo thành xương sống của năng lực phòng không và tác chiến đa nhiệm của RAF bên cạnh tiêm kích F-35B. Các máy bay Typhoon sẽ tiếp tục được nâng cấp về radar, hệ thống điện tử và vũ khí để duy trì khả năng chiến đấu đến những năm 2040