Houthi tấn công sân bay ở Riyadh gây thương vong kinh hoàng, Mỹ lên tiếng đe dọa ném bom

Cơ quan hàng không Ả Rập Xê Út cho biết trong số những người thiệt mạng có 4 công dân Ả Rập Xê Út và 8 người nước ngoài, bao gồm 2 người Bangladesh và các nước Mỹ, Ai Cập, Jordan, Syria, Palestine và Sudan mỗi nước có một công dân thiệt mạng. Cơ quan này cho biết thêm, một số trong số 309 người bị thương vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, và mức độ thiệt hại tại sân bay vẫn đang được đánh giá.

Vụ tấn công diễn ra gần một tuần sau khi chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn phát động một chiến dịch tấn công lớn nhằm giành lại lãnh thổ từ lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn, bao gồm cả các khu vực gần eo biển Bab el-Mandeb chiến lược. Lực lượng do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã hỗ trợ chiến dịch bằng các cuộc không kích, trong khi lực lượng Houthi đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu ở Ả Rập Xê Út, bao gồm cả sân bay quốc tế Riyadh.

Theo hãng tin AP dẫn lời một quan chức khu vực giấu tên, một quả tên lửa đã bắn trúng tòa nhà chứa hai nhà ga phục vụ các chuyến bay nội địa tại sân bay.

Các video lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy một cột khói bốc lên phía trên Nhà ga số 3 sau vụ đình công.

Theo dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24, ít nhất 316 chuyến bay đến và đi từ sân bay Riyadh đã bị hủy vào thứ Bảy. Đại sứ quán Mỹ và một số phái đoàn ngoại giao phương Tây khác đã kêu gọi công dân của họ tránh sân bay này và cảnh báo về những gián đoạn lớn trong giao thông.

Khi được hỏi liệu lực lượng Mỹ có thể tham gia các cuộc tấn công của Ả Rập Xê Út chống lại lực lượng Houthi hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên: "Có thể, chúng tôi sẽ xem xét điều đó".

Ả Rập Xê Út đã dẫn đầu chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Houthi kể từ năm 2015. Các cuộc xung đột phần lớn đã lắng xuống sau thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian vào năm 2022, trước khi bùng phát trở lại vào tháng 7 năm nay sau cuộc tấn công vào sân bay Sanaa của lực lượng Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn.

Giao tranh leo thang hơn nữa vào tháng 9 khi lực lượng Houthi giành được những thắng lợi lãnh thổ lớn nhất trong nhiều năm, chiếm giữ cảng chiến lược Mocha và mở rộng quyền kiểm soát dọc theo bờ biển Biển Đỏ và xung quanh eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến đường vận chuyển quốc tế quan trọng.

Mohammed al-Bukhaiti, một quan chức cấp cao và người phát ngôn của nhóm Yemen, còn được gọi là Ansar Allah, đã xác nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với RT, nói rằng mục đích là để buộc Ả Rập Xê Út phải đồng ý với một “hòa bình toàn diện và lâu dài” và chấm dứt chiến tranh cũng như lệnh cấm vận lẫn nhau.

Al-Bukhaiti cáo buộc Riyadh đã phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Yemen trong 12 năm qua, bao gồm sân bay, cảng biển, trường học, bệnh viện, chợ và thậm chí cả các nhà cưới và nhà tang lễ. Ông nói rằng lực lượng Houthi hiện đang đáp trả các cuộc tấn công của Saudi Arabia, nhưng khẳng định các cuộc tấn công này nhằm gây áp lực buộc các nhà lãnh đạo Saudi Arabia chấp nhận một thỏa thuận hòa bình lâu dài chứ không phải vì mục đích trả thù.

“Các chiến dịch quân sự của chúng tôi sâu bên trong lãnh thổ Ả Rập Xê Út sẽ tiếp tục và sẽ không kết thúc trừ khi phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng của chính phủ Ả Rập Xê Út” - ông cảnh báo, nêu đích danh các cơ sở quân sự, sân bay, cảng và các công trình quan trọng khác.