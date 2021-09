Hiểu gì về biến thể Mu mà WHO đưa vào danh sách 'đáng chú ý'?

Biến thể Delta vẫn đáng lo nhất Tất cả loại virus, bao gồm cả virus SARS-CoV-2, đều thường xuyên biến đổi. Phần lớn các đột biến ít ảnh hưởng đến các đặc tính của virus. Tuy nhiên, một số đột biến có thể có ảnh hưởng và thay đổi tốc độ lây lan của virus, mức độ truyền nhiễm, mức độ nghiêm trọng của bệnh, cũng như tác động và hiệu quả của vaccine cùng phương pháp điều trị. Từ cuối năm 2020, WHO đã xác định các biến thể của virus SARS-CoV-2 theo ký tự trong bảng chữ cái Hy Lạp và xếp chúng vào danh sách “các biến thể đáng chú ý” và “các biến thể đáng lo ngại” tùy vào mức độ đe dọa của chúng. Hiện tại, trong danh sách “các biến thể đáng lo ngại” của WHO về virus SARS-CoV-2 có: Biến thể Alpha (có mặt ở 193 nước), biến thể Beta (có mặt ở 141 nước), biến thể Gamma (có mặt ở 91 nước) và biến thể Delta (có mặt ở 170 nước). Ngoài ra còn có năm biến thể “đáng chú ý”: Eta, Iota, Kappa, Lambda và mới nhất là Mu. Ngoài biến thể Mu, theo báo Hindustan Times, hiện WHO cũng phát hiện và đang theo dõi một biến thể khác được biết đến với tên C.1.2. Biến thể C.1.2 chưa được WHO liệt vào các danh sách “các biến thể đáng chú ý” hay “các biến thể đáng lo ngại”. Thời điểm hiện tại, các biến thể mới này vẫn được đánh giá thấp hơn biến thể Delta về độ nghiêm trọng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các biến thể mới có tầm quan trọng lớn đối với khoa học vì chúng là hậu quả phản ứng của virus với vaccine. Do đó, rất có thể các biến thể mới vô hiệu hóa hiệu quả của vaccine.