Hé lộ ưu tiên quan trọng trong thỏa thuận khung về Greenland của ông Donald Trump

Theo nguồn tin của đài CNN, một phần trong thỏa thuận khung về Greenland mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 21-1 bao gồm việc đàm phán lại thỏa thuận năm 1951 - văn bản pháp lý chính thức hóa sự hiện diện quân sự của Mỹ trên hòn đảo này.

Hiệp ước ký kết giữa Mỹ và Đan Mạch này vốn cho phép quân đội Mỹ hiện diện tại Greenland vô thời hạn. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, đã có hơn 10 cơ sở quân sự của Mỹ được đặt tại đây.

Tuy nhiên, hầu hết các căn cứ này đã đóng cửa sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, chỉ còn lại duy nhất một cơ sở hoạt động.

Trước những đe dọa tiếp quản từ phía ông Donald Trump, Đan Mạch cho biết họ sẵn sàng hoan nghênh thêm các nguồn lực quân sự bổ sung.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng đã thúc đẩy việc đàm phán lại thỏa thuận này như một giải pháp nhằm đáp ứng các yêu cầu của tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Hiện vẫn chưa rõ thỏa thuận sẽ được đàm phán lại như thế nào.

Thế nhưng, một manh mối quan trọng đã xuất hiện trong tuyên bố của một người phát ngôn NATO. Người này cho biết các cuộc đàm phán trong tương lai sẽ tập trung một phần vào việc "bảo đảm Nga và Trung Quốc không bao giờ giành được chỗ đứng, dù là về kinh tế hay quân sự, tại Greenland".

Điều này cho thấy một hiệp ước cập nhật có thể bao gồm các điều khoản cụ thể nhằm ngăn Bắc Kinh và Moscow hoạt động tại Greenland.

Cũng theo đài CNN, trong ngày 21-1, Nhà Trắng cho biết các chi tiết cụ thể vẫn cần được "tất cả các bên liên quan" hoàn thiện trong thỏa thuận khung về Greenland mà ông Donald Trump đã thông báo trước đó. Thông tin sẽ được công bố sau khi quá trình này kết thúc.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố: "Nếu thỏa thuận này được thông qua, và Tổng thống Donald Trump rất hy vọng điều đó sẽ xảy ra, Mỹ sẽ đạt được tất cả các mục tiêu chiến lược đối với Greenland với chi phí rất thấp và có giá trị vĩnh viễn".

Bà Leavitt nói thêm: "Tổng thống Donald Trump đang một lần nữa chứng minh ông là "bậc thầy thỏa thuận". Khi các chi tiết được tất cả các bên liên quan chốt lại, chúng tôi sẽ công bố một cách phù hợp".

Trong khi đó, một người phát ngôn của Hội đồng châu Âu chia sẻ với CNN rằng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vẫn sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp vào ngày 22-1 theo đúng kế hoạch.

Cụ thể, cuộc họp dự kiến diễn ra vào lúc 19 giờ (giờ địa phương) tại thủ đô Brussels - Bỉ, bất chấp thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Greenland vào cuối ngày 21-1.