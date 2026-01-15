Tổng thống Trump nói thẳng lập trường bằng mọi giá kiểm soát Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/1 tái khẳng định Washington cần kiểm soát Greenland vì mục tiêu an ninh quốc gia, đồng thời nhấn mạnh “bất kỳ phương án nào kém hơn” việc Mỹ nắm quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này đều là “không thể chấp nhận”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng NATO sẽ trở nên “mạnh mẽ và hiệu quả hơn nhiều” nếu Greenland nằm trong tay Mỹ. Theo ông, các lãnh đạo NATO nên thúc đẩy để Washington có được vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch này.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Phó Tổng thống JD Vance dự kiến chủ trì cuộc họp với Ngoại trưởng Đan Mạch và đại diện chính quyền Greenland, cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Tổng thống Mỹ tiếp tục lập luận rằng việc Mỹ “sở hữu” Greenland là điều thiết yếu đối với an ninh quốc gia, đồng thời gắn vấn đề này với dự án lá chắn tên lửa “Golden Dome” do Lầu Năm Góc phát triển. Ông cũng cảnh báo nếu Washington không hành động, Nga hoặc Trung Quốc có thể giành ảnh hưởng tại khu vực này.

Trước đó, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tuyên bố tại Copenhagen rằng Greenland không muốn thuộc về hay bị Mỹ cai quản, và sẽ không trở thành một phần của Mỹ. Ông Trump lập tức bác bỏ quan điểm này, cho rằng ông không đồng tình và coi đây là “vấn đề lớn” đối với nhà lãnh đạo Greenland.

Trung tâm thành phố Nuuk, Greenland, ngày 13/1/2026. (Ảnh: AP/Evgeniy Maloletka)

Châu Âu phản đối mạnh mẽ

Các lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng phản đối tuyên bố của ông Trump. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo những hệ lụy nếu Mỹ tìm cách kiểm soát Greenland từ Đan Mạch sẽ là “chưa từng có tiền lệ”, đồng thời khẳng định Paris sẽ hành động đoàn kết với Copenhagen để bảo vệ chủ quyền Đan Mạch.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh Greenland thuộc về người dân Greenland và việc quyết định tương lai vùng lãnh thổ này là của Đan Mạch và Greenland.

Đài truyền hình DR của Đan Mạch cho biết nước này đã điều thêm lực lượng quân sự tới Greenland để chuẩn bị cho khả năng tăng cường hiện diện trong thời gian tới. Bộ Chỉ huy Quốc phòng Đan Mạch xác nhận đã nâng mức độ hoạt động tại khu vực Bắc Cực trong năm qua.

Trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ theo đuổi mục tiêu “có được Greenland” dù có đạt được thỏa thuận hay không. Khi được hỏi về khả năng động thái này ảnh hưởng đến NATO, ông Trump nói: “Nếu ảnh hưởng đến NATO thì cứ ảnh hưởng”, đồng thời cho biết Mỹ có thể tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland nhưng nhấn mạnh Washington cần “quyền sở hữu và danh nghĩa pháp lý” đối với vùng lãnh thổ này.