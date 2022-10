Hé lộ tình trạng khan hiếm dầu diesel lan rộng ở Mỹ

Thứ Năm, ngày 27/10/2022 13:25 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nguồn cung cấp nhiên liệu ở Mỹ đang ở mức thấp nhất trong 14 năm, dẫn đến giá nhiên liệu như dầu diesel tăng vọt.

Nước Mỹ hiện chỉ có nguồn cung dầu diesel đủ dùng trong 25 ngày, mức thấp nhất kể từ năm 2008.

Tình trạng thiếu hụt dầu diesel của Mỹ đang lan rộng dọc theo bờ Đông trong bối cảnh thực hiện lệnh cấm nhập khẩu từ Nga, làm dấy lên lo ngại về việc giá nhiên liệu tăng cao khi nhu cầu tiêu thụ tăng vào mùa đông.

Mansfield Energy, một trong những nhà phân phối nhiên liệu lớn của Mỹ đã thiết lập các biện pháp khẩn cấp vào ngày 25/10. Công ty cảnh báo các khách hàng về tình trạng khan hiếm nhiên liệu. Các khách hàng của Mansfield Energy đã phải tìm tới nhiều nhà kho trữ nhiên liệu của công ty để tìm nguồn cung cấp, làm chậm trễ việc giao hàng.

Với tình trạng khan hàng trải dài từ Đông Bắc đến Đông Nam, công ty khuyến cáo khách hàng nên báo trước 72 giờ cho các đơn hàng mua nhiên liệu với số lượng lớn để tránh phải trả giá cao hơn giá thị trường.

"Tại nhiều khu vực, giá nhiên liệu thực tế đã cao hơn từ 30 - 80 cents so với giá thực tế vì nguồn cung rất hạn chế", công ty Mansfield cho biết. Trung bình mỗi năm, Mansfield cung ứng ra thị trường hơn 3 tỷ gallon các sản phẩm từ dầu mỏ.

Với việc các nhà cung cấp giá rẻ đã hết dầu diesel, các nhà phân phối buộc phải lấy hàng từ các nguồn chi phí cao hơn, dẫn đến chênh lệch giá lớn.

Tuần trước, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ, Brian Deese nói trên tờ Bloomberg rằng nguồn cung dầu diesel của Mỹ đang ở mức “thấp không thể chấp nhận được”. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang cân nhắc “tất cả các lựa chọn” để kiềm chế nhiên liệu, nhưng chưa rõ các giải pháp có hiệu quả trong bao lâu.

Nguồn cung dầu diesel ở khu vực New England, một trong những vùng phụ thuộc rất lớn vào nhiên liệu, đã giảm xuống mức 1/3 so với thời điểm này của các năm trước.

Trên phạm vi toàn quốc, nguồn cung cấp dầu diesel ở Mỹ chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong nước trong 25 ngày, mức thấp nhất kể từ năm 2008.

Ông Deese nói trên tờ Bloomberg rằng, Mỹ có thể cung ứng 1 triệu thùng dầu ra thị trường từ kho dự trữ ở vùng Đông Bắc. Nhưng nhu cầu nhiên liệu đang cao đến mức nguồn dự trữ này sẽ cạn kiệt chỉ trong 6 giờ.

Nhà Trắng hiện đang xem xét giải pháp tạm ngừng hoặc hạn chế xuất khẩu nhiên liệu tinh chế. Tuy nhiên, có luồng ý kiến cho rằng giải pháp này sẽ phản tác dụng.

"Cấm hoặc hạn chế xuất khẩu các sản phẩm nhiên liệu tinh chế có thể sẽ làm giảm lượng hàng tồn kho, giảm công suất lọc dầu trong nước, gây áp lực lên giá nhiên liệu tiêu dùng và tác động tiêu cực đến các đồng minh của Mỹ”, Viện Dầu khí Mỹ và Các nhà sản xuất nhiên liệu và hóa dầu Mỹ viết trong một lá thư gửi Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm.

Giá dầu diesel tăng cao do nguồn cung hạn chế có ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Mỹ, do xe tải 18 bánh và các loại xe chạy bằng động cơ diesel khác chở khoảng 70% trọng tải hàng hóa của quốc gia.

Giá dầu diesel ở Mỹ hiện ở mức trung bình khoảng 5,32 USD/gallon, thấp hơn 8,6% so với mức đỉnh hồi tháng 6. Nhưng cao hơn rất nhiều so với mức 3,76 USD/gallon của giá xăng. So với cách đây một năm, giá dầu diesel ở Mỹ đã tăng 47%.

Nguồn: https://arttimes.vn/the-gioi/he-lo-tinh-trangkhan-hiemdau-diesel-lan-rong-o-my-c14a15696.htmlNguồn: https://arttimes.vn/the-gioi/he-lo-tinh-trangkhan-hiemdau-diesel-lan-rong-o-my-c14a15696.html