Hàn Quốc báo động khi máy bay quân sự Nga, Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không

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Phía Hàn Quốc cho biết, các máy bay Nga và Trung Quốc đã bay vào Vùng Nhận dạng Phòng không Hàn Quốc (KADIZ) rồi nhanh chóng rời đi.

“Quân đội Hàn Quốc đã triển khai máy bay chiến đấu để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào”, tuyên bố nêu, nhưng khẳng định các máy bay Trung Quốc và Nga không vi phạm không phận Hàn Quốc.

KADIZ không phải là không phận chủ quyền, mà là vùng đệm nơi các quốc gia xác định những máy bay đang tiếp cận vì mục đích an ninh. Thông thường, các máy bay quân sự phải thông báo cho các quốc gia liên quan trước khi tiến vào KADIZ, nhưng việc thông báo không bắt buộc về mặt pháp lý.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố, rằng lực lượng không quân Trung Quốc và Nga đã tiến hành một cuộc “tuần tra trên không chiến lược” trên Biển Nhật Bản, Biển Hoa Đông và phía tây Thái Bình Dương, “thể hiện quyết tâm và khả năng cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định khu vực”. Tuyên bố không đề cập cụ thể đến Hàn Quốc hoặc vùng phòng không của nước này.

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận, chuyến bay “được thực hiện như một phần của kế hoạch hợp tác quân sự năm 2026 và không nhằm vào các nước thứ ba”.

“Trong suốt nhiệm vụ, máy bay của cả hai nước đã hoạt động nghiêm ngặt theo luật pháp quốc tế. Không có hành vi vi phạm không phận nước ngoài nào xảy ra”, tuyên bố nêu rõ.

Hàn Quốc và Nhật Bản từng phản ứng dữ dội khi 9 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga xâm phạm KADIZ vào tháng 12/2025.