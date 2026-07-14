Hai tàu chở dầu trúng tên lửa ở eo biển Hormuz, 9 người thương vong

Hãng tin CNN và Anadolu dẫn tin từ Bộ Quốc phòng UAE cho biết thêm, hai tàu chở dầu al-Bahiya và Mombasa bị tấn công khi đang ở trong vùng biển thuộc chủ quyền của Oman.

Vụ tấn công làm một thủy thủ người Ấn Độ trên tàu Mombasa thiệt mạng, 8 người khác gồm cả công dân Ấn Độ và Ukraine bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Cả hai tàu chở dầu đều bị hư hại và bốc cháy song đám cháy đã được khống chế.

Bộ Quốc phòng UAE lên án hành động của Iran là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và ổn định khu vực. UAE đồng thời khẳng định bảo lưu quyền đáp trả và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia của mình.

Tàu chở dầu. Ảnh: WANA

Trong một diễn biến liên quan tới tình hình tại eo biển Hormuz, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho hay đã nhận được báo cáo từ thuyền trưởng của một tàu chở dầu bị trúng một vật thể lạ ở phòng máy phía mạn phải, cách Qalhat, Oman khoảng 40 hải lý về phía đông bắc.

UKMTO cho biết nhà chức trách đang điều tra vụ việc và khuyến cáo các tàu đi qua khu vực này nên thận trọng và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.

Cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở dầu diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang sau khi Mỹ tiến hành ngày tấn công thứ ba liên tiếp vào Iran với lập luận các hoạt động này nhằm làm suy yếu khả năng của Tehran ở eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump ngày 13/7 thông báo Mỹ sẽ bắt đầu thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đồng thời mô tả chiến dịch không kích mới nhằm vào Iran là một cuộc xung đột quân sự. Nhà lãnh đạo này bác bỏ nhận định rằng đây là giai đoạn leo thang mới và kéo dài của cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông không cho biết chiến dịch kéo dài trong bao lâu.

Ông Trump cũng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột, dù trên thực tế chiến dịch quân sự hiện đã kéo dài vượt xa mốc 4 - 6 tuần mà chính quyền của ông từng đặt ra ban đầu cho các hoạt động tác chiến.