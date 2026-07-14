Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ điểm thi bất thường tại Trường Chuyên Tuyên Quang

Sáng 14/7, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6/2026.

Đất đai tiếp tục là vấn đề “nóng”

Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ sự tin tưởng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Cử tri đánh giá cao kết quả triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng thời ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. Ảnh: Media Quốc hội

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân quan tâm vụ việc bất thường về kết quả môn Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang; về việc xử lý sai phạm liên quan đến xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng”; lo ngại trước tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm và thuốc giả; tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm; tình hình bệnh sốt xuất huyết gia tăng; nhiều vụ đuối nước trẻ em tiếp tục xảy ra; tình hình diễn biến cực đoan của thời tiết gây cháy rừng, lũ quét, sạt lở ở miền núi phía Bắc, sạt lở bờ sông một số tỉnh phía Nam; các vụ cháy xảy ra tại khu đô thị; thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến phương tiện vận tải thủy chở khách du lịch tại nhiều địa phương…

Theo báo cáo, sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã tiếp nhận, phân loại và chuyển 855 kiến nghị của cử tri đến các cơ quan Trung ương để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Mặc dù chưa đến thời hạn phải trả lời, đến nay đã có 74 kiến nghị được các cơ quan giải quyết, phản hồi tới cử tri.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng đã nhận được báo cáo của các cơ quan về kết quả thực hiện 28 kiến nghị theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các báo cáo công tác dân nguyện hằng tháng.

Về tình hình khiếu nại, tố cáo, báo cáo cho biết số lượng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân trong tháng 6 có chiều hướng giảm so với tháng 5/2026. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng dự báo khiếu nại, kiến nghị liên quan đến đất đai sẽ tiếp tục là vấn đề “nóng”, chiếm tỷ lệ đa số, đặc biệt trong bối cảnh các dự án trọng điểm, quy mô lớn, các dự án tồn đọng, vướng mắc được tháo gỡ, tái khởi động theo Nghị quyết 29 của Quốc hội trên cả nước đang được tăng tốc triển khai đầu tư xây dựng

Trong kỳ báo cáo, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp 299 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 280 vụ việc, trong đó có 10 lượt đoàn đông người.

Qua theo dõi, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại những báo cáo công tác dân nguyện kỳ trước, nhiều vụ việc phức tạp đã và đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trong đó, 6 vụ việc phức tạp, đông người tại tỉnh Vĩnh Long đã được rà soát, xử lý, bảo đảm đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến hình thức bán “Hợp đồng kỳ nghỉ” đang được công an các địa phương phối hợp với cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý nghiêm theo quy định.

Điều tra, làm rõ vụ điểm thi bất thường tại Tuyên Quang

Từ những vấn đề cử tri và nhân dân phản ánh, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương điều tra, làm rõ vụ việc điểm thi môn Toán có dấu hiệu bất thường tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ việc điểm thi môn Toán có dấu hiệu bất thường tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Mùa Xuân

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, lưu thông hàng hóa, đặc biệt là hoạt động trên môi trường mạng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán hoặc quảng cáo hàng giả, thực phẩm giả, thuốc giả.

Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cần được đẩy mạnh, đi kèm với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ngành y tế và các địa phương được đề nghị tăng cường tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết, chủ động phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch bệnh lan rộng.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng kiến nghị rà soát các quy định về công tác xuất bản, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tập trung nguồn lực xác minh, làm rõ các vụ lừa đảo thông qua hình thức bán “Hợp đồng kỳ nghỉ”, xử lý nghiêm người vi phạm và thu hồi triệt để số tiền bị chiếm đoạt để trả lại cho người dân.

Bên cạnh đó, đề nghị tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và việc chấp hành quy định an toàn giao thông đường thủy; thực hiện tốt việc rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, nhất là những vụ việc đã được cơ quan chức năng xem xét, kết luận và thông báo chấm dứt giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện kéo dài tại Hà Nội.