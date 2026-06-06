Hải quân Iran đe dọa lạnh gáy, hàng loạt tàu chiến Mỹ tháo chạy khỏi biển Oman

Tên lửa Iran. Ảnh: Tasnim.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Sáu 5/6, Hải quân Iran cho biết, như một phần của các hoạt động đang diễn ra nhằm chống lại các hành vi gây hấn trên biển, quấy rối và bắt giữ các tàu thương mại và tàu chở dầu của hải quân Mỹ, lực lượng Iran đã bắn cảnh cáo bằng tên lửa Qadir và các máy bay không người lái tấn công mới được phát triển có tên gọi "Martyr Dana".

Theo thông báo, sau chiến dịch, các tàu khu trục DDG-103 và DDG-87 của Mỹ đang neo đậu ở vùng biển Oman đã rời khỏi biển Oman và hướng về phía Ấn Độ Dương.

Hải quân cho biết thêm rằng, kết quả của chiến dịch này và các hành động tương tự được thực hiện trong những ngày gần đây, không chỉ các tàu khu trục Mỹ - Israel hoạt động trong Nhóm Tác chiến Tàu sân bay George W. Bush và trung tâm chỉ huy của lực lượng hải quân Mỹ, vốn chịu trách nhiệm phá hoại thương mại khu vực và an ninh hàng hải, mà cả tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli cũng buộc phải rời khỏi Biển Oman.

Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Tác chiến của Hải quân Iran nhấn mạnh cần thiết phải buộc “kẻ thù Mỹ - Israel" chấm dứt hành vi trên biển và các hoạt động thù địch.

"Mặc dù khoảng cách giữa các tàu địch và tầm bắn của tên lửa ngày càng được mở rộng, nhưng nếu cần thiết, lực lượng này (Hải quân Iran) sẽ sử dụng tên lửa có tầm bắn xa hơn" - tuyên bố cảnh báo.