Lý do Ireland cấm 2 bộ trưởng Israel nhập cảnh

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir (bên trái) và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich

Quyết định được đưa ra sau các phát ngôn gần đây của ông Ben Gvir liên quan đến hoạt động của binh lính Israel và các tuyên bố của ông Smotrich về chính sách liên quan đến người Palestine.

Thủ tướng Ireland Micheal Martin cho biết hành vi và tuyên bố của 2 quan chức này là cơ sở để áp đặt biện pháp hạn chế nhập cảnh.

"Hành vi của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cùng những tuyên bố nhất quán của họ... về cơ bản cho thấy mong muốn xóa sổ người Palestine khỏi Palestine. Theo quan điểm của tôi, hành vi của họ cũng đáng bị trừng phạt ở cấp độ EU" - ông Micheal Martin nói.

Ireland là một trong những quốc gia chỉ trích mạnh mẽ nhất việc Israel oanh tạc Dải Gaza và đã công nhận Nhà nước Palestine từ năm 2024.

Ireland từ lâu duy trì lập trường ủng hộ giải pháp 2 nhà nước và chỉ trích mạnh mẽ các hoạt động quân sự của Israel tại Dải Gaza.

Động thái cấm nhập cảnh lần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Ireland và Israel gia tăng liên quan đến tình hình tại Gaza.

Trước Ireland, một số quốc gia khác cũng từng áp biện pháp tương tự đối với các quan chức Israel vì lý do liên quan đến phát ngôn hoặc chính sách.

Hồi tháng 5, Pháp đã cấm ông Ben Gvir nhập cảnh. Trước đó, Anh đã cấm vị quan chức này và Bộ trưởng Smotrich nhập cảnh vào tháng 6-2025.

Lệnh cấm của Ireland áp dụng riêng với ông Ben Gvir và ông Smotrich, không ảnh hưởng đến việc nhập cảnh của công dân Israel nói chung.