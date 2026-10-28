Sáng nay, Hà Nội họp, tìm cơ chế xử lý tồn tại về đất đai và 12 dự án, xem xét chủ trương tái thiết Hồ Gươm

Sáng nay (28/10), HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp chuyên đề thứ bảy, xem xét 23 nội dung quan trọng, trong đó có các cơ chế đặc thù, dự án giao thông lớn và chính sách an sinh xã hội.

Theo chương trình kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chủ trì kỳ họp.

Trong nhóm nội dung trọng tâm, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét các Nghị quyết về cơ chế, chính sách và dự án lớn, gồm: Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù, biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quang cảnh một phiên họp của HĐND TP Hà Nội, tháng 10/2026. Ảnh: Hải Lê

Cùng đó là nghị quyết về việc bố trí quỹ nhà ở xã hội để bán cho hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP) - Loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT);

Đáng chú ý, các đại biểu HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét: Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình; Nghị quyết của HĐND thành phố về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư xây dựng dự án đường sắt quan trọng Thủ đô.

Trong lĩnh vực đô thị, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét chủ trương đầu tư tuyến đường Vành đai 3.5, đoạn từ Quốc lộ 2 đến đầu cầu Thượng Cát; tuyến trục Tây Thăng Long, đoạn từ kênh Đan Hoài đến cầu Vĩnh Thịnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường 70, đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp; và dự án nhà ở cho thuê của thành phố tại phường Việt Hưng.

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, các nội dung đáng chú ý gồm chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ khẩn cấp, trẻ bị tai nạn thương tích nghiêm trọng; hỗ trợ chi phí cùng chi trả khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm ưu tiên. Thành phố cũng xem xét quy định mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển.

Bên cạnh đó, kỳ họp dự kiến xem xét 5 dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, 5 dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế và các nghị quyết khác; đồng thời thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.