Giới trẻ biểu tình trên khắp nước Pháp, hàng trăm người bị bắt

Gần 200.000 người trên khắp nước Pháp đã tham gia phong trào biểu tình mang tên “Chặn mọi thứ”, một làn sóng mà Bộ trưởng Nội vụ sắp mãn nhiệm Bruno Retailleau mô tả là "đáng kể”.

Chính quyền Pháp đã triển khai hơn 80.000 nhân viên an ninh, loại bỏ các chướng ngại vật của người biểu tình và phun vòi rồng khi căng thẳng bùng phát ở một số nơi.

Hơn 300 người biểu tình đã bị bắt, mặc dù nhiều cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình.

Tại thủ đô Paris, cảnh sát chống bạo động đã nhiều lần sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.

Các cuộc biểu tình ở Paris. (Ảnh: Reuters)

Xa hơn về phía Tây, người biểu tình ở Nantes đã chặn một xa lộ bằng lốp xe và thùng rác. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán những người cố gắng chiếm giữ bùng binh.

Tại Rennes, một chiếc xe buýt đã bị đốt cháy.

Tại Montpellier ở miền Nam, cảnh sát đã xịt hơi cay vào những người biểu tình dựng rào chắn đang chặn giao thông tại một bùng binh.

Người biểu tình đốt lốp xe ở Nantes. (Ảnh: Reuters)

Người biểu tình ở Montpellier phản ứng khi cảnh sát xịt hơi cay. (Ảnh: Reuters)

Phong trào “Chặn mọi thứ” đã nhen nhóm trên mạng xã hội từ tháng 5 trong các nhóm cánh hữu.

Sự bất ổn chính trị đã làm gia tăng tình trạng hỗn loạn, khi cựu Thủ tướng Pháp Francois Bayrou bị Quốc hội bãi nhiệm vì các kế hoạch cắt giảm ngân sách mạnh tay gây tranh cãi. Ngay sau đó, Tổng thống Macron đã bổ nhiệm chính trị gia bảo thủ Sebastien Lecornu làm thủ tướng.

“Vẫn là chuyện cũ. Tổng thống Macron mới là vấn đề, không phải các bộ trưởng”, Fred - một quan chức công đoàn CGT tại công ty vận tải công cộng RATP ở Paris - cho biết. “Ông ấy phải ra đi”.

Pháp đang chịu áp lực phải giảm thâm hụt ngân sách, hiện đang ở mức gần gấp đôi mức trần 3% của Liên minh Châu Âu, và khoản nợ công tương đương 114% GDP.

Bên ngoài ga tàu Gare du Nord ở Paris, hàng trăm thanh niên hô vang khẩu hiệu phản đối Tổng thống Macron.

“Chúng tôi đến đây để lên tiếng”, Emma Meguerditchian (17 tuổi) nói. “Chúng tôi muốn họ biết rằng chúng tôi không thể chịu đựng thêm nữa, chúng tôi muốn một chính quyền khác”.

Phong trào “Chặn mọi thứ” đã được so sánh với cuộc nổi loạn “Áo vàng” bùng phát vào năm 2018 - 2019 về thuế và chi phí sinh hoạt, buộc Tổng thống Macron khi đó phải nhượng bộ.

Tuy nhiên, nhà xã hội học Antoine Bristielle tại tổ chức tư vấn Jean Jaures Foundation đã lưu ý đến sự khác biệt thế hệ giữa hai phong trào.

"Trong phong trào 'Áo vàng', chúng ta có một nước Pháp khá dễ bị tổn thương, đang chật vật kiếm sống, rất nhiều công nhân, rất nhiều người về hưu. Trong khi ở đây, xét về độ tuổi, thì lại có rất nhiều người trẻ", Bristielle nói.

Họ có "một tầm nhìn nhất định về thế giới nơi có nhiều công bằng xã hội hơn, ít bất bình đẳng hơn và một hệ thống chính trị vận hành khác biệt, tốt đẹp hơn".

"Giới trẻ là tương lai. Còn thế hệ cũ đã để lại cho chúng tôi một thế giới tồi tệ. Nhiệm vụ của chúng tôi là đấu tranh để thay đổi điều đó và nhảy múa trên đống tro tàn của thế giới cũ", sinh viên Alice Morin (21 tuổi) nói.