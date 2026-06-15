Thân thế nhân vật quyền lực mới của Iran

Ông Ahmad Vahidi. Ảnh: Ynet News

Theo tờ Wall Street Journal và Ynet News, quyết định phóng tên lửa đạn đạo vào Israel lần đầu tiên sau nhiều tháng của Iran không chỉ là một thông điệp gửi tới Tel Aviv mà còn là tín hiệu về sự dịch chuyển cán cân quyền lực bên trong giới lãnh đạo Iran.

Các quan chức Iran và Ảrập cho biết, ông Vahidi đã gây áp lực đối với giới lãnh đạo Iran để tấn công Israel, qua đó ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào nhóm Hezbollah ở Beirut, Lebanon. Những tiếng nói ôn hòa hơn ở Tehran đã kêu gọi trì hoãn cuộc tấn công do lo ngại động thái đó có thể gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán với Washington và một thỏa thuận tiềm năng giữa Iran và Mỹ, vốn có thể giúp cứu vãn nền kinh tế Iran.

Ông Vahidi đã thắng thế. Theo báo cáo, ông đã thuyết phục được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ủng hộ các vụ phóng tên lửa, dẫn đến cuộc đọ súng đầu tiên giữa Iran và Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4.

Tờ Wall Street Journal mô tả ông Vahidi là nhân vật chủ chốt trong trung tâm quyền lực của Iran và là động lực thúc đẩy lập trường không khoan nhượng của Tehran trong các cuộc đàm phán với Washington. Tổng thống Donald Trump và các nhà trung gian hòa giải đã ra tín hiệu rằng hai bên sắp đạt được thỏa thuận ban đầu, có thể sớm nhất là vào 14/6 nhưng Iran đã bày tỏ sự dè dặt về thời gian biểu.

Theo một số báo cáo, IRGC và những nhân vật thân cận với lực lượng này đã trở thành trở ngại chính cho một thỏa thuận.

Thỏa thuận mà Mỹ và Iran đang đàm phán sẽ bao gồm tái mở cửa eo biển Hormuz, Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải đồng thời hoãn các vấn đề khó khăn hơn như chương trình hạt nhân và các tài sản bị đóng băng ở nước ngoài của Iran, sang giai đoạn sau. Tehran cho biết vẫn chưa phê duyệt dự thảo thỏa thuận với Mỹ.

Ông Vahidi, 67 tuổi, được coi là tiếng nói có ảnh hưởng nhất trong số những người theo đường lối cứng rắn ở Iran. Ông đã thúc ép Tehran không thỏa hiệp cho đến khi tất cả các yêu cầu của nước này được đáp ứng với lập luận Iran trước tiên phải khôi phục khả năng răn đe quân sự để cải thiện đòn bẩy của mình với Mỹ.

Trong nhiều tháng qua, ông Vahidi đã xung đột với nhiều nhân vật chính trị nổi tiếng hơn, bao gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi. Mỗi lần như vậy, ông Vahidi đều thắng thế.

Ông Vahidi được bổ nhiệm làm chỉ huy IRGC sau khi người tiền nhiệm Mohammad Pakpour thiệt mạng vào ngày đầu tiên của chiến dịch Sư Tử Trỗi dậy của Israel. Mặc dù làm việc lâu năm trong cơ quan an ninh Iran, ông được xem là người xuất thân từ ngành tình báo hơn là một chỉ huy chiến trường giàu kinh nghiệm.

Ông Saeid Golkar, một chuyên gia về các cơ quan an ninh của Iran tại Đại học Tennessee ở thành phố Chattanooga, Mỹ nói với tờ Wall Street Journal, việc bổ nhiệm như vậy là “gần như chưa từng có tiền lệ”. Theo ông Golkar, sự thăng tiến của ông Vahidi một phần là do các chỉ huy giàu kinh nghiệm hơn và ít gây tranh cãi hơn của Iran đã thiệt mạng trong các cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

Do kiểm soát lực lượng vũ trang quyền lực nhất của Iran nên ông Vahidi có ảnh hưởng trực tiếp tới các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Các nhà trung gian tham gia đàm phán cho biết, lập trường của ông đang định hình cách tiếp cận của Iran. Lực lượng do ông chỉ huy củng cố quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, “con bài mặc cả” mạnh nhất của Tehran trong quan hệ với Washington và các bên trung gian.

Theo các quan chức Ảrập, Iran và châu Âu, trong khi ông Araghchi và ông Pezeshkian thúc đẩy một thỏa thuận nhanh chóng với Mỹ để ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế của đất nước, ông Vahidi ưu tiên việc khôi phục khả năng răn đe của Iran và bảo vệ Hezbollah.

Các nhà trung gian hòa giải Ảrập cho biết, ông Vahidi cũng là nhân vật đã liên kết cuộc xung đột ở Lebanon với cuộc đối đầu giữa Mỹ, Israel và Iran, khiến bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ đều phụ thuộc vào việc Israel chấm dứt đối đầu với Hezbollah.

Quan điểm cứng rắn của ông Vahidi bắt nguồn từ quá trình làm việc lâu dài của ông trong bộ máy an ninh Iran. Ông là một trong những người sáng lập IRGC sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Năm 1982, ở tuổi 23, ông trở thành người đứng đầu bộ phận tình báo của nhóm. Sau đó, ông đã giúp thành lập Lực lượng Quds, đơn vị tinh nhuệ của IRGC và trở thành chỉ huy đầu tiên của lực lượng này vào năm 1988. Trong những năm 1990, ông đã giúp Hezbollah thành lực lượng quân sự lớn ở Lebanon.

Trong những năm qua, ông Vahidi từng giữ các chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nội vụ và Phó Tư lệnh IRGC.