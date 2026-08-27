Để tránh bị phạt lỗi không giữ khoảng cách, tài xế cần nhớ điều này

Tài xế Nguyễn Hữu Tuyền, người có nhiều năm điều khiển ô tô khách chạy tuyến Hà Nội - Thái Bình (cũ), cho biết bản thân thường chạy trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ. Để căn khoảng cách với ô tô phía trước, tài xế chỉ áng chừng bằng mắt, còn cụ thể là bao nhiêu mét thì không biết rõ.

Trên các tuyến cao tốc hiện nay đang sử dụng vạch kẻ và biển báo để giúp tài xế căn khoảng cách. Ảnh: Đình Hiếu

Liên quan đến băn khoăn này, Điều 11 của Thông tư 38/2024/TT-BGTVT đã quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.

Theo đó, trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau:

Khi tốc độ phương tiện lưu hành 60 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m;

Khi tốc độ từ trên 60 km/h đến 80 km/h, khoảng cách tối thiểu là 55m;

Khi tốc độ từ trên 80 km/h đến 100 km/h, khoảng cách tối thiểu là 70m;

Khi tốc độ từ trên 100 km/h đến 120 km/h, khoảng cách tối thiểu là 100m.

Nếu xe đang ở vạch, biển báo 0m, ô tô đi trước tại biển báo 50m thì khoảng cách giữa hai ô tô là 50m. Ảnh: Đình Hiếu

Trong trường hợp lưu lượng phương tiện tăng cao hoặc ùn tắc do sự cố phía trước, người điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình. Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện và tình hình giao thông thực tế để bảo đảm an toàn giao thông.

Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Ảnh: Đình Hiếu

Trên các tuyến cao tốc hiện nay đang sử dụng biển báo và vạch kẻ dưới đường để tài xế nhận biết mình đang cách xe trước bao xa nhằm giữ khoảng cách an toàn.

Cụ thể, tại phụ lục G 2.8 của Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN:41/2019) nêu vạch dùng để xác định khoảng cách trên đường, giúp cho lái xe biết cần phải giãn cách cự ly để đảm bảo an toàn với xe chạy phía trước.

Đồng thời, phụ lục C và K của Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN:41/2019) cũng giải thích rõ ý nghĩa của các biển báo có chữ. Số “50m, 100m, 200m” giúp tài xế ước lượng được khoảng cách giữa xe của mình với xe đang lưu thông phía trước.

Nếu xe đang ở vạch, biển báo 0m, ô tô đi trước tại biển báo 50m thì khoảng cách giữa hai ô tô là 50m. Tài xế căn cứ vào tốc độ đang di chuyển để thay đổi khoảng cách lái xe an toàn và hiệu quả.