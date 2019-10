FBI công bố hồ sơ vụ án kinh hoàng nhất nước Mỹ

Chủ Nhật, ngày 20/10/2019 07:00 AM (GMT+7)

Vì sao Samuel Little, kẻ sát hại đến 93 phụ nữ, có thể trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật suốt 50 năm qua? Khi FBI công bố thông cáo báo chí chi tiết về cuộc đời kẻ sát nhân hàng loạt, người ta không khỏi rùng mình!

Samuel Little. Ảnh: AP

Những con số kinh hoàng!

Hôm 6-10, FBI đã xác nhận rằng Samuel Little hiện là kẻ giết người hàng loạt kinh hoàng nhất mọi thời đại sau khi kết quả điều tra cho thấy, hắn ta liên quan ít nhất 50 vụ giết người.

Các quan chức cho biết, Little không bị phát hiện trong thời gian dài có thể do sự kết hợp của nhiều yếu tố. Các yếu tố bao gồm lối sống của Little và loại nạn nhân mà hắn nhắm tới. Nạn nhân là "những người phụ nữ yếu thế và dễ bị tổn thương, gái mại dâm hoặc những người nghiện ma túy. Do đó, thi thể của họ đôi khi không xác định được danh tính và cái chết của họ không được điều tra", FBI cho hay.

Năm ngoái, kẻ sát nhân 79 tuổi này thú nhận siết cổ 93 phụ nữ đến chết trong khoảng thời gian từ năm 1970 đến năm 2005. Còn FBI xác nhận hắn liên quan đến 50 vụ giết người từ đó đến nay, đủ để "đánh bại" Gary Ridgeway - "kẻ sát nhân Sông Xanh" được coi là kẻ giết người hàng loạt tồi tệ nhất của nước Mỹ. Vào năm 2001, Ridgeway đã nhận tội giết 49 phụ nữ và nhiều trẻ em gái. Tổng cộng, Ridgeway sát hại 71 người, theo Insider.

Lần tìm manh mối về kẻ sát nhân du mục

Khi lần đầu tiên FBI công bố thú nhận của Little hồi năm ngoái, họ cũng ra một thông cáo báo chí chi tiết về cuộc đời của tên tội phạm này. Các quan chức cho hay, Little có cuộc sống nay đây mai đó kể từ khi hắn bỏ học cấp ba, rời khỏi nhà ở Ohio vào những năm cuối thập niên 1950.

Hắn thường trộm cắp tại các cửa hàng và trong thành phố hay thị trấn để có tiền mua rượu, ma túy. Song hắn không bao giờ ở một nơi quá lâu. Hắn sẽ lái xe từ New Jersey đến California khi có vấn đề trong vài ngày. Hắn hay cãi cọ với cảnh sát nên họ thường chỉ muốn tống cổ hắn ra khỏi thị trấn cho nhanh.

Các vụ giết người phản ánh cuộc sống này khi xảy ra rộng khắp trên 16 tiểu bang, USA Today cho biết.

Hắn ta thường dùng chiêu dụ dỗ cho phụ nữ đi nhờ xe về nhà. Sau đó, hắn sẽ khống chế nạn nhân và giết họ, theo FBI và băng ghi âm lời thú tội của Little. Có đôi điều để nói về cách thức Little kết liễu nạn nhân. Là một cựu võ sĩ quyền Anh, Little biết cách làm nạn nhân choáng váng hay hạ gục họ trước khi bóp cổ tới chết. Với cách thức này mà đôi khi, những cái chết sẽ được phân loại là tử vong do sốc ma túy hay tai nạn vì không có dấu hiệu chấn thương rõ ràng như vết đâm hay vết đạn. Việc xét nghiệm ADN cũng không tiên tiến như ngày nay. "Bằng chứng ADN thường không có sẵn hoặc không thể cung cấp một sự liên quan rõ ràng tới Little", theo FBI.

Yếu tố cuối cùng khiến Little chịu cúi đầu thừa nhận tội, cho đến năm ngoái, là lực lượng thực thi pháp luật luôn phải đấu tranh cho đến khi hắn chấp nhận tra tay vào còng.

Đầu những năm 1980, Little bị buộc tội giết một phụ nữ ở Mississippi và Florida, nhưng hắn thoát án ở Mississippi, chỉ bị kết án ở Florida. Ngay cả sau khi hắn bị buộc tội giết người trong ba vụ án ở California vào năm 2014, hắn vẫn phủ nhận tội ác mà hắn tiến hành vào những năm 1980.

Chỉ sau khi James Holland thuộc Sư đoàn biệt động Texas bắt đầu bay tới California vào khoảng hơn 1 năm trước để thẩm vấn Little về mối liên quan đến vụ sát hại gái mại dâm năm 1994, ở Odessa thì cuối cùng hắn đã không còn ngoan cố phủ nhận những tội ác.

"Có lẽ Sammy chỉ thích khai với tôi" - Holland lý giải trên chương trình "60 Minutes" (60 phút) về chuyện vì sao Little quyết định "mở lòng" với anh.

Little lần đầu tiên bị tống giam năm 2014 vì tội giết 3 người phụ nữ ở Los Angeles vào những năm 1987, 1989, 1994. Theo đó, hắn lĩnh 3 án tù chung thân. Kể từ đó, hắn thú nhận giết thêm 90 người nữa trên nhiều tiểu bang. Đây là kết quả của Chương trình bắt giữ tội phạm bạo lực của FBI (ViCAP) của FBI.

Mặc dù Little đã bị kết án với 3 vụ giết người, FBI tin rằng hắn ta phải chịu trách nhiệm cho rất nhiều vụ khác. BBC cho hay, Little bị bắt lần đầu tiên vào tháng 9-2012 vì tội liên quan đến ma túy trong một nhà tạm trú dành cho người vô gia cư ở Kentucky và bị dẫn độ về California. Khi bị cảnh sát giam giữ ở Los Angeles, hắn bị xét nghiệm ADN. Kết quả ADN cho thấy hắn liên quan đến 3 vụ giết người trên.

Samuel Little trong một cuộc thẩm vấn của FBI về một vụ án mà hắn thực hiện vào năm 1971 hoặc năm 1972. Ảnh: FBI.

Ba nạn nhân đều bị đánh đập và siết cổ, trước khi thi thể của họ bị vứt trong các con hẻm hoặc thùng rác. Do đó, Los Angeles đã yêu cầu ViCAP lập một hồ sơ đầy đủ về hắn ta. Và FBI đã phát hiện ra một cách thức giết người đáng báo động và gợi liên tưởng tới nhiều vụ giết người khác. ViCAP đã tiếp cận với Sư đoàn biệt động Texas khi thấy sự liên quan rõ ràng.

Khi nhà phân tích tội phạm Christina và Williamson đi cùng James Holland tới California để phỏng vấn Little vào mùa Xuân năm 2018, kẻ giết người bị kết án hy vọng được chuyển nhà tù. Để đổi lại, Little sẵn sàng nói chuyện.

"Bài học lớn nhất trong trường hợp này là sức mạnh của việc chia sẻ thông tin. Tất cả các kết nối này bắt đầu trong cơ sở dữ liệu của FBI về tội phạm bạo lực" - Kevin Fitzsimmons, nhà phân tích tội phạm của ViCAP, nói.

Hồ sơ tội phạm "khủng"

Trước khi bị kết án tội giết người, Little đã có một hồ sơ tội phạm "khủng", từ tội cướp có vũ trang đến hãm hiếp ở một số tiểu bang khác nhau trên khắp nước Mỹ. Hồ sơ tội phạm của Little được chuyển cho ViCAP chuyên phân tích những người phạm tội bạo lực và tội phạm tình dục hàng loạt.

Hồ sơ vụ án Samuel Little đã được giải mật sau 50 năm.

Sau đó, FBI chia sẻ những khám phá của họ với cơ quan thực thi pháp luật địa phương trong các lĩnh vực khác nhau, để rà soát với những vụ án chưa được giải quyết. ViCAP được giao nhiệm vụ kiểm tra lý lịch đầy đủ của Little, nhận thấy rằng ba vụ giết ở Los Angeles rất giống với một số cái chết chưa được giải quyết xảy ra từ những năm 1970.

Christina Palazzolo viết trên trang web của FBI rằng, họ "đã tìm thấy một trường hợp ở thành phố Odessa, Texas, nghe có vẻ rất giống người bị ông ta giết, và ông ta có đi qua khu vực đó vào thời điểm ấy".

Vào mùa Xuân năm ngoái, các nhà điều tra đã có một cuộc thẩm vấn với Little, hy vọng tìm hiểu thêm thông tin. Biết rằng hắn muốn chuyển đến các nhà tù khác, họ đã thỏa thuận rằng hắn có thể đi nếu chịu khai báo. Sau đó, trong cuộc nói chuyện, bà Palazzolo cho hay, "ông ta đi qua các thành phố và tiểu bang, rồi cho (chúng tôi) biết số người mà ông đã giết ở mỗi nơi". Sau khi thực hiện xong chuyến đi, hắn thú nhận 90 vụ giết người.

Bản đồ của FBI về các địa điểm xảy ra 50 vụ án mà Samuel Little đã thú nhận. Ảnh: OpenStreetMaps/FBI.

Trí nhớ của Little về từng vụ giết người hầu hết là chính xác, vì hắn có thể cung cấp chi tiết về nơi vụ việc xảy ra và chiếc xe hắn lái lúc đó. Nhưng kẻ sát nhân không thể nhớ ngày cụ thể - mà theo các nhà điều tra, đã gây ra nhiều vấn đề cho việc xác định nạn nhân. Nhân viên FBI đã phải tiếp tục thẩm vấn Little và thu thập các bức vẽ về nạn nhân của hắn.

BBC công bố hình ảnh và thông tin về một số nạn nhân khác được vẽ lại gồm: phụ nữ da đen, 40 tuổi, bị giết năm 1993 ở Las Vegas, Nevada; phụ nữ da đen, 24 tuổi, bị giết từ khoảng năm 1987 đến đầu những năm 1990 ở Monroe, Louisiana; Phụ nữ da trắng bị giết năm 1997 ở Phoenix, Arizona.

Nạn nhân hình như được gọi là Ann; Phụ nữ da trắng, 26 tuổi, bị giết năm 1983 hoặc 1984. Nạn nhân có thể từ Griffith, Georgia; Phụ nữ da đen từ 23-25 tuổi bị giết năm 1984, ở Atlanta, Georgia. Nạn nhân có thể là một sinh viên đại học; phụ nữ Tây Ban Nha ở độ tuổi 40, bị giết năm 1988 hoặc 1996.

Nạn nhân có thể từ Phoenix; phụ nữ da đen từ 35 đến 40 tuổi bị giết năm 1981, ở Atlanta, Georgia; Đen (phụ nữ chuyển giới), 18 tuổi, bị giết năm 1971 hoặc 1972 ở Miami, Florida. Nạn nhân có thể được gọi là Mary Ann hoặc Marianne.

FBI hy vọng chân dung nạn nhân, do chính Samuel Little - kẻ thú nhận đã giết hơn 90 người vẽ ra, sẽ giúp họ được nhận dạng. Ảnh: FBI/ BBC

"Các nhà phân tích tội phạm của FBI tin rằng tất cả lời thú tội của hắn đều đáng tin. Bởi lực lượng thực thi pháp luật đã có thể xác minh 50 lời thú tội, với nhiều hơn thế những lời khai chờ sự xác nhận cuối cùng" - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết. FBI cũng xác nhận Little là kẻ sát hại nhiều nạn nhân nhất trong lịch sử Mỹ.

Samuel Little đang thụ rất nhiều án tù chung thân vì tội giết người. Sức khỏe của hắn đang kém và khả năng sẽ ngồi tù ở Texas cho đến khi chết. Mục tiêu của FBI hiện giờ là xác định các nạn nhân của hắn và để đóng lại hồ sơ các vụ án chưa được giải quyết. ViCAP cũng hy vọng trường hợp này sẽ đóng vai trò như một lời nhắc nhở đối với khu vực pháp lý về tầm quan trọng của sự nhất quán trong các báo cáo tội phạm bạo lực.