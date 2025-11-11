Đồng minh của ông Zelensky bỏ trốn ngay trước khi bị điều tra tham nhũng, nghi vấn rò rỉ nội bộ

Doanh nhân Ukraine Timur Mindich đã bỏ trốn khỏi quốc gia ngay trước khi bị điều tra. Ảnh: Kyiv Independent.

Theo tờ Kyiv Independent, vụ việc bắt đầu sau khi xuất hiện thông tin doanh nhân Timur Mindich, đồng minh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, được báo trước về khả năng bị điều tra sai phạm và kịp thời bỏ trốn khỏi Ukraine.

Một nguồn tin trong cơ quan thực thi pháp luật nói vụ rò rỉ này có thể xảy ra trong hai tuần qua.

Mindich là đồng sở hữu công ty sản xuất chương trình giải trí Kvartal 95 – nơi ông Zelensky từng là diễn viên và là giám đốc trước khi bước vào chính trường. Mindich đã mở rộng đáng kể mạng lưới kinh doanh trong những năm gần đây, cùng thời điểm ông Zelensky là Tổng thống Ukraine.

Theo các nguồn tin thực thi pháp luật, việc Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) điều tra các hoạt động của Mindich là một trong những nguyên nhân khiến chính quyền của ông Zelensky tìm cách hạn chế quyền tự chủ của NABU vào tháng 7 năm nay.

Ngày 10/11, NABU thông báo đang điều tra một đường dây tham nhũng lớn trong lĩnh vực năng lượng, liên quan đến tập đoàn điện hạt nhân quốc doanh Energoatom. Cùng ngày, NABU đã tiến hành khám xét ở các địa điểm thuộc thủ đô Kiev, nghi có liên quan đến Mindich.

Cũng trong ngày 10/11, tờ Ukrainska Pravda công bố đoạn video ghi lại cảnh Andriy Synyuk, phó lãnh đạo SAPO, gặp Oleksiy Meniv, một luật sư từng đến tòa nhà nơi Mindich sinh sống trong cùng khoảng thời gian. Theo nguồn tin của tờ báo, ông Synyuk có quyền tiếp cận hồ sơ vụ Mindich.