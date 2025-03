Động đất Myanmar: Thương vong tăng từng giờ, khó khăn chồng chất

Việt Nam không đứng ngoài nỗ lực nhân đạo Với truyền thống tương thân, tương ái, để giúp nước bạn vượt qua khó khăn, được sự đồng ý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an Việt Nam đã cử Đội cứu nạn cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar. Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) làm trưởng đoàn, gồm 26 cán bộ chiến sĩ, đã xuất phát vào trưa 30-3. Các cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp, khẩn cấp và cán bộ đối ngoại và phiên dịch, bác sĩ. Đoàn mang theo 2 chó nghiệp vụ và nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ cứu hộ. Trong khoảng thời gian 10 ngày, Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an sẽ tham gia tìm kiếm người, khám chữa bệnh, tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả, thiệt hại do động đất và các hoạt động khác trên thực địa theo yêu cầu của phía Myanmar, phù hợp với chuyên môn, khả năng của đoàn. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu tổ chức lực lượng sẵn sàng sang Myanmar hỗ trợ khắc phục hậu quả. Lực lượng cứu trợ bao gồm 80 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị cứu hộ (gồm công binh và chó nghiệp vụ), quân y,... xuất phát chiều 30-3. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ sẽ chú trọng phối hợp với các lực lượng quốc tế, chính quyền và người dân địa phương, phát huy truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam, để lại ấn tượng tích cực trong lòng bạn bè quốc tế và người dân Myanmar.