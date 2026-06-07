Đội tuyển bóng đá Iran hoạt động trong lãnh thổ Mỹ thế nào sau khi được cấp visa?

Điều hiếm thấy trong gần 100 năm World Cup

Đội tuyển Iran cuối cùng đã được cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ, nơi họ dự kiến ​​sẽ thi đấu toàn bộ ba trận vòng bảng.

Đội tuyển bóng đá Iran tập luyện tại Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua. Ảnh: AP.

Với việc đất nước mình đang trong tình trạng chiến tranh với Mỹ - một trong những nước chủ nhà World Cup 2026 - điều chưa từng có trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu, các cầu thủ và quan chức bóng đá Iran đã buộc phải chờ đợi gần như đến tận lúc sự kiện sắp bắt đầu để biết liệu họ có thực sự được phép thi đấu hay không.

Tờ New York Times cho hay, hôm 5/6, một quan chức Iran đã nhanh chóng được cử đi thu thập hộ chiếu đã được nộp như một phần của quy trình phê duyệt, một quan chức cho biết. Theo các quan chức của Iran, đơn xin thị thực của tất cả các thành viên trong danh sách 26 cầu thủ đã được chấp nhận, nhưng hơn chục thành viên trong ban huấn luyện - bao gồm huấn luyện viên, chuyên gia thể lực, nhà phân tích và nhân viên y tế - cùng các quan chức liên đoàn bóng đá Iran dự kiến ​​đi cùng đội tuyển đã bị từ chối.

Quan chức đầu tiên cho biết thêm, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, Mehdi Taj, cựu chỉ huy trong Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, cũng bị từ chối thị thực.

Ông Taj nói với tờ New York Times trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tuần này rằng FIFA, cơ quan quản lý bóng đá (với vị Chủ tịch Gianni Infantino đã phát triển quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Trump) đã hoạt động hậu trường để xử lý một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử giải đấu. Ông Infantino đã gặp gỡ các quan chức Iran vào tháng 3, và viên phó của ông, Tổng thư ký Mattias Grafström, đã đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước khi Iran bắt đầu trại huấn luyện kéo dài nhiều tuần.

Bốn quan chức của đoàn bóng đá Iran, những người đã xác nhận việc cấp thị thực cho đội tuyển Iran, đều có thông tin trực tiếp về tình trạng thị thực của đội, nhưng không được phép phát ngôn công khai về vấn đề này.

Một trong số đó, một quan chức chính quyền, cho biết thị thực cần thiết để Iran tham dự World Cup đã được cấp cho các vận động viên và nhân viên hỗ trợ cần thiết. Quan chức này cho biết hệ thống sẽ không bị lạm dụng để cho phép bất kỳ ai được nhập cảnh vào nước này bằng những cái cớ gian dối.

Paolo Zampolli, một đồng minh lâu năm của ông Trump và là Đặc phái viên của chính quyền về Quan hệ Đối tác toàn cầu, nói với tờ The Times rằng quyết định hạn chế người được phép nhập cảnh vào Mỹ được đưa ra để “bảo vệ đất nước”.

Lịch thi đấu của Iran: hạn chế tối đa thời gian ở Mỹ

Iran dự kiến ​​sẽ chơi ba trận đấu ở Bờ Tây Mỹ, bắt đầu vào ngày 15/6 với trận gặp New Zealand tại Los Angeles. Họ sẽ thi đấu với Bỉ tại Los Angeles vào ngày 21/6 và với Ai Cập tại Seattle vào ngày 26/6.

Trong khi chờ đợi tin tức về khả năng nhập cảnh vào Mỹ, các cầu thủ Iran đã tập luyện ở tây nam Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyển Iran đã lên kế hoạch đóng quân tại Tucson, Arizona, cho World Cup trước khi đột ngột chuyển địa điểm đến Tijuana, Mexico, gần biên giới Mỹ. Ông Taj nói với tờ The Times tuần này rằng quyết định đó được đưa ra cùng với FIFA để giảm thiểu thời gian đội tuyển phải ở Mỹ.

Đội tuyển sẽ phải di chuyển đến Mỹ ít nhất hai ngày trước các trận đấu để tham gia các hoạt động truyền thông và tập luyện tại các sân vận động của giải đấu.

Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đội tuyển Iran sẽ được chào đón tham dự World Cup, nhưng các huấn luyện viên hoặc quan chức khác có liên hệ với Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo sẽ không được phép nhập cảnh vào Mỹ.

Iran đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng về cách đối xử với đội tuyển trong quá trình chuẩn bị cho kỳ World Cup lớn nhất từ ​​trước đến nay, với 48 đội tham gia tranh tài tại ba quốc gia. Bóng đá chuyên nghiệp Iran đã bị ngưng ngay sau cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào nước này hồi cuối tháng 2/2026. Kể từ đó, nhiều cầu thủ trong đội hình chỉ được phép tập luyện tại các trại huấn luyện ở Iran và gần đây nhất là ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Có lẽ việc từ chối cấp visa ít gây ngạc nhiên nhất liên quan đến ông Taj. Cựu chỉ huy của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo đã gặp khó khăn trong việc đi lại trong những tháng gần đây. Ông nằm trong số các quan chức bị từ chối cấp giấy chứng nhận tham dự lễ bốc thăm giải đấu ở Washington hồi tháng 12/2026. Tháng trước, chính quyền Canada đã thu hồi giấy tờ của ông khi ông đang quá cảnh đến Vancouver qua Toronto để tham dự cuộc họp thường niên của FIFA. Ông Taj cho biết sau vài giờ đàm phán với các quan chức Canada, ông đã trở về nước để phản đối cùng với các thành viên còn lại của phái đoàn Iran. Mỹ và Canada đã xếp Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố.

“Chúng tôi đã đủ điều kiện tham dự World Cup, và những cơ sở vật chất tốt nhất phải được cung cấp cho chúng tôi trong các trận đấu” - ông Taj nói với tờ The Times tuần này. “Trong bóng đá có một điều gọi là tinh thần fair play mà tất cả các quốc gia cần có cơ hội bình đẳng”.