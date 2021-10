Thứ trưởng Công an Trung Quốc “ngã ngựa” vì mưu đồ chính trị và lối sống sa đọa

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân ngày 30.9 bị khởi tố về các tội danh tham nhũng, “tham vọng chính trị” cực đoan và lối sống sa đọa.

Ông Tôn trong một cuộc họp tại Vũ Hán, Trung Quốc vào năm 2020.

Sau cuộc điều tra kéo dài 17 tháng, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) đã chuyển hồ sơ vụ án cho kiểm sát viên để tổ chức xét xử theo quy định pháp luật.

Ông Tôn bị cáo buộc nung nấu tham vọng chính trị cực đoan và có phẩm chất chính trị quá kém cỏi, Tân Hoa Xã trích tuyên bố của CCDI.

Cựu Thứ trưởng Công an Trung Quốc còn bị cáo buộc “làm mọi cách” để đạt được “mưu đồ chính trị”, “chia bè phái chiếm quyền lực ở các cơ quan an ninh chủ chốt, phá hoại sự đoàn kết của đảng và gây nguy hiểm đối an ninh chính trị” của đảng.

Ông Tôn, 52 tuổi, cũng bị cho là “đã bí mật cất giấu một lượng lớn tài liệu mật và tham gia các hoạt động mê tín dị đoan trong thời gian dài”.

CCDI nhận xét ông Tôn “có lối sống sa đọa, nhận những khoản hối lộ khổng lồ và quà cáp đắt tiền, cũng như dùng quyền lực để đổi lấy tiền tài và tình dục”. CCDI còn cho biết, Tôn có hành vi chống đối và không trình bày trung thực với điều tra viên.

Theo báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ), ông Tôn có mối quan hệ mờ ám với một giám đốc điều hành Tencent – công ty cung cấp dịch vụ truyền thông, giải trí, Internet và quảng cáo trực tuyến có trụ ở tại Thâm Quyến. Giám đốc điều hành này đã bị bắt vì cáo buộc chia sẻ bất hợp pháp thông tin từ ứng dụng mạng xã hội WeChat do Tencent quản lý.

WSJ cũng cho biết, ông Tôn có liên quan đến vụ bê bối Quỹ đầu tư 1MBD của chính phủ Malaysia, dưới thời Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

Theo tờ SCMP, ông Tôn từng là phó trưởng đoàn quan chức cấp cao do Bắc Kinh cử đến thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc vào tháng 2.2020, để điều tra về dịch bệnh Covid-19.

Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Vũ Hán vào tháng 3 cùng năm, ông Tôn xuất hiện trên truyền hình quốc gia, báo cáo về diễn biến chống dịch. Ông Tôn bị bắt giữ phục vụ điều tra sau đó một tháng.

