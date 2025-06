Điện Kremlin nói về mục tiêu chiến dịch tấn công Dnipropetrovsk

Nga - Ukraine trao đổi tù nhân Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/6 thông báo, Mátxcơva và Kiev đang tiến hành một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn, với nhóm đầu tiên là những binh sĩ dưới 25 tuổi. Quá trình này dự kiến sẽ kéo dài nhiều ngày. Vì lý do an ninh, số lượng tù nhân được thả sẽ chỉ được công khai sau khi quá trình trao đổi hoàn tất. Trong số những tù nhân Ukraine được trả tự do, có những binh sĩ từng tham gia chiến dịch bảo vệ Mariupol, bị giam giữ đến nay đã hơn ba năm. (Ảnh: Pravda) Sau khi được trả tự do từ những vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát, các quân nhân Nga đang nhận được sự hỗ trợ y tế và tâm lý cần thiết tại Belarus, sau đó sẽ được đưa về nước để điều trị và phục hồi chức năng.