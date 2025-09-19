Những người giàu có và quyền lực ngồi cạnh nhau dọc chiếc bàn dài trong tòa lâu đài gần nghìn năm tuổi ở Anh. Ông Trump – mặc lễ phục đuôi tôm, ngồi chính giữa bàn, cười rạng rỡ - được vua Anh đối xử không khác nào một vị vua.

Theo New York Times, “chủ nhà” Anh bày biện với đầy đủ nghi lễ xa hoa hiếm thấy để tiếp đón Tổng thống Mỹ. Ông Trump và Quốc vương Anh Charles III cùng ngồi trong cỗ xe ngựa hoàng gia Irish State Coach, diễu hành qua sân lâu đài Windsor giữa tiếng nhạc quân đội và loạt súng chào đón danh dự. Bầu trời phía trên còn rực sáng với màn biểu diễn máy bay Red Arrows, phả khói đỏ – trắng – xanh.

Khi bước vào St George’s Hall, trái tim của lâu đài Windsor, ông Trump được chào đón bởi một bàn tiệc trải dài lấp lánh với 1.452 bộ dao nĩa và ly tách, bạc mạ vàng sáng loáng, món ăn cầu kỳ và 160 khách mời. Đáng chú ý, bữa tiệc này không dành cho các ngôi sao giải trí hay biểu tượng thời trang, mà quy tụ những “ngôi sao quyền lực” thực sự: Lãnh đạo chính phủ, trùm ngân hàng, ông lớn công nghệ, chính trị gia hàng đầu.

Tờ New York Times nhận định quốc yến do phía Anh chuẩn bị dường như là đỉnh cao mới trong sự nghiệp của ông Trump – một màn phô diễn lộng lẫy của giới quyền thế, tất cả đều đang cố gắng tỏ ra thân thiện với vị tổng thống có nhiệm kỳ hai gắn liền với quyền lực trừng phạt, cả trong nước lẫn với các đồng minh quốc tế.