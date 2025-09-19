Lưu bài viết thành công
Đội danh dự Hoàng gia Anh ở lâu đài Windsor chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/9/2025. Ảnh: The New York Times
Ông Trump như một nhà vua
trong lâu đài Anh
Tờ New York Times mô tả quốc yến của hoàng gia Anh dành cho Tổng thống Mỹ giống như một “bữa tiệc xa hoa cho những nhân vật khao khát quyền lực”, nơi những người giàu có và có ảnh hưởng nhất thế giới chen vai ngồi sát nhau, chỉ mong được lọt vào mắt xanh của Tổng thống Mỹ.
Xa hoa kiểu hoàng gia
Ông Trump ngồi cạnh quốc vương Anh Charles III. Ảnh: AFP
Những người giàu có và quyền lực ngồi cạnh nhau dọc chiếc bàn dài trong tòa lâu đài gần nghìn năm tuổi ở Anh. Ông Trump – mặc lễ phục đuôi tôm, ngồi chính giữa bàn, cười rạng rỡ - được vua Anh đối xử không khác nào một vị vua.
Theo New York Times, “chủ nhà” Anh bày biện với đầy đủ nghi lễ xa hoa hiếm thấy để tiếp đón Tổng thống Mỹ. Ông Trump và Quốc vương Anh Charles III cùng ngồi trong cỗ xe ngựa hoàng gia Irish State Coach, diễu hành qua sân lâu đài Windsor giữa tiếng nhạc quân đội và loạt súng chào đón danh dự. Bầu trời phía trên còn rực sáng với màn biểu diễn máy bay Red Arrows, phả khói đỏ – trắng – xanh.
Khi bước vào St George’s Hall, trái tim của lâu đài Windsor, ông Trump được chào đón bởi một bàn tiệc trải dài lấp lánh với 1.452 bộ dao nĩa và ly tách, bạc mạ vàng sáng loáng, món ăn cầu kỳ và 160 khách mời. Đáng chú ý, bữa tiệc này không dành cho các ngôi sao giải trí hay biểu tượng thời trang, mà quy tụ những “ngôi sao quyền lực” thực sự: Lãnh đạo chính phủ, trùm ngân hàng, ông lớn công nghệ, chính trị gia hàng đầu.
Tờ New York Times nhận định quốc yến do phía Anh chuẩn bị dường như là đỉnh cao mới trong sự nghiệp của ông Trump – một màn phô diễn lộng lẫy của giới quyền thế, tất cả đều đang cố gắng tỏ ra thân thiện với vị tổng thống có nhiệm kỳ hai gắn liền với quyền lực trừng phạt, cả trong nước lẫn với các đồng minh quốc tế.
Cùng nâng ly với nhà vua
“Quan hệ giữa hai quốc gia chúng ta thật sự là một mối quan hệ đặc biệt”, quốc vương Charles nói trong lời chúc rượu. “Khi làm mới sợi dây gắn kết ấy tối nay, chúng ta đặt trọn niềm tin vào tình hữu nghị và cam kết chung với tự do”.
Ông Trump mỉm cười hài lòng, thậm chí không hề lấy làm phiền khi quốc vương nhẹ nhàng nhắc đến vấn đề biến đổi khí hậu và việc hỗ trợ Ukraine. Đáp lại, Tổng thống Mỹ đứng lên nói: “Thật là một vinh dự đặc biệt khi trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên được chào đón tại đây”.
Thông thường, tiệc quốc yến được tổ chức tại cung điện Buckingham ở London, nhưng cung điện này đang được tu sửa. Ông Trump cũng từng tới lâu đài Windsor trong nhiệm kỳ đầu, nhưng chỉ là chuyến tiếp đón thông thường. Quốc yến lần này mới thực sự biến lâu đài nghìn năm tuổi thành sân khấu nơi ông Trump có vị thế và được đối đãi như một nhà vua.
Ông Trump dự quốc yến cùng Hoàng gia Anh và nhiều nhân vật quyền lực. Ảnh: Getty
Bàn tiệc “quyền lực”
Sơ đồ chỗ ngồi trong bữa quốc yến ấy có thể coi là một “bản đồ quyền lực phương Tây” thời hiện đại, xứng đáng được lưu lại trong sử sách. Đây không phải chốn phô trương của những minh tinh hay ngôi sao giải trí, mà là nơi hội tụ những nhân vật nắm trong tay sức mạnh thật sự.
Thủ tướng Anh Keir Starmer ngồi cạnh ông trùm tài chính New York Stephen Schwarzman, CEO của Bank of America Brian Moynihan, và “ông hoàng trí tuệ nhân tạo” Sam Altman. Cạnh đó là Kemi Badenoch, lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh. Ngoài ra, bàn tiệc còn có sự góp mặt của Demis Hassabis (nhà khoa học trí tuệ nhân tạo, giám đốc DeepMind – công ty AI thuộc Google), Satya Nadella (giám đốc điều hành Microsoft, tập đoàn công nghệ toàn cầu), Marc Benioff (đồng sáng lập Salesforce – doanh nghiệp phần mềm trực tuyến), và Tim Cook (giám đốc điều hành Apple, tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ).
Sự xuất hiện của ông Cook đặc biệt đáng chú ý. Chỉ vài tuần trước, vị CEO của Apple tặng ông Trump một chiếc giá thủy tinh Corning mạ vàng 24 karat ngay tại Phòng Bầu dục. Giờ đây, ông Cook lại xuất hiện ở lâu đài Windsor, ngồi cạnh Tiffany Trump – con gái Tổng thống Mỹ.
Cũng trong hội trường ấy, ở vị trí xa tầm mắt ông Trump, là Rupert Murdoch – ông trùm truyền thông gốc Úc, quốc tịch Mỹ (chủ sở hữu tập đoàn News Corp, trong đó có tờ The Wall Street Journal). Dù quan hệ hiện tại căng thẳng vì chính tờ báo này từng phanh phui câu chuyện liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, ông Murdoch vẫn có mặt, lặng lẽ ngồi cạnh Morgan McSweeney – chánh văn phòng của Thủ tướng Anh, nhân vật đang hứng chỉ trích dữ dội trên chính tờ báo mà ông Murdoch điều hành.
Thành viên Hoàng gia Anh và các nhân vật quyền lực dự quốc tiệc chiêu đã Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Lâu đài Windsor thường được mô tả là lâu đài có người ở lâu đời và lớn nhất trên thế giới, được sử dụng gần như liên tục kể từ khi vua William I xây dựng vào khoảng năm 1070. Có một hào nước, những bức tường đá dày và một mê cung các phòng. Phòng tiệc tráng lệ chứa các tấm khiên của hiệp sĩ dòng Garter có từ năm 1348. Những bộ giáp được đánh bóng nhìn xuống bàn ăn từ những bệ khắc trên tường.
Bên ngoài cổng lâu đài, ông Trump phải trở lại với một thế giới không nhất thiết nhìn nhận - hoặc ít nhất, không nhất thiết đối xử với ông - giống như cách của những người quyền lực tụ họp tại lâu đài Windsor.
Đêm trước tiệc quốc yến, những người biểu tình đã tụ tập bên ngoài lâu đài, chiếu lên tường một thông điệp không hề dễ chịu, như một lời nhắc nhở về những vấn đề chính trị hóc búa đang chờ đợi Trump khi ông trở về nước.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/09/2025 18:52 PM (GMT+7)