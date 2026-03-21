Mỹ tung 'sát thủ đáy biển' dùng ngư lôi xé đôi tàu chiến Iran

Theo các nguồn tin, tàu thực hiện đòn đánh là USS Charlotte, một trong những "sát thủ thầm lặng" nguy hiểm nhất của Mỹ. Trong bối cảnh chiến sự hiện đại đang bị chi phối bởi UAV và vũ khí không người lái, việc sử dụng một ngư lôi truyền thống" nghe có vẻ lỗi thời, nhưng thực tế, đây lại là một lựa chọn mang tính toán chiến lược rất rõ ràng.

Ngư lôi Mark 48 của Hải quân Mỹ được dẫn đường bằng dây cáp nhưng có thể hoạt động tự động nếu dây cáp bị đứt. (Nguồn: Getty Images)

Theo các chuyên gia hải quân, việc Mỹ sử dụng tàu ngầm, lực lượng vốn luôn được giữ kín và hiếm khi phô diễn, đã gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ. Tàu ngầm không chỉ là vũ khí tàng hình, mà còn được xem như "kẻ săn mồi đỉnh cao" trên biển. Khi một quốc gia công khai sử dụng tàu ngầm trong tác chiến, điều đó thường đồng nghĩa với việc họ sẵn sàng leo thang và thể hiện sức mạnh răn đe ở mức cao nhất.

Loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công là ngư lôi Mark 48 Mod 7, phiên bản hiện đại nhất trong dòng ngư lôi đã được Mỹ liên tục nâng cấp suốt nhiều thập kỷ. Dù mang dáng vẻ của một vũ khí "cũ", Mark 48 thực chất là một hệ thống cực kỳ tinh vi, được dẫn đường bằng dây trong giai đoạn đầu để đảm bảo độ chính xác, trước khi tự chuyển sang chế độ dò âm thanh nếu cần. Với đầu đạn nặng hơn 300 kg, nó đủ sức phá hủy hầu hết các tàu nổi và gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả tàu ngầm.

Điểm đáng gờm nhất của Mark 48 nằm ở cách nó loại bỏ mục tiêu. Thay vì đâm trực tiếp vào thân tàu, ngư lôi sẽ chạy bên dưới và phát nổ, tạo ra một bong bóng khí khổng lồ. Áp lực từ vụ nổ làm nước xung quanh bị nén lại, sau đó bong bóng này sụp xuống, khiến thân tàu bị bẻ gãy từ dưới lên, giống như "gãy xương sống". Kết quả là con tàu có thể vỡ đôi và chìm rất nhanh, gần như không có cơ hội cứu vãn.

Vậy tại sao Mỹ không dùng những phương tiện đang phổ biến hơn như tên lửa hay UAV? Câu trả lời nằm ở thông điệp. Một đòn đánh bằng tên lửa có thể hiệu quả, nhưng một cuộc tấn công bằng tàu ngầm mang tính răn đe cao hơn nhiều. Nó cho thấy Mỹ không chỉ kiểm soát bầu trời mà còn làm chủ cả không gian dưới mặt nước, nơi khó phát hiện và khó phòng thủ nhất.

Lịch sử từng chứng kiến những đòn đánh tương tự mang tính biểu tượng, như khi tàu ngầm Anh HMS Conqueror đánh chìm tàu tuần dương General Belgrano của Argentina trong chiến tranh Falklands năm 1982. Những hành động như vậy không chỉ nhằm loại bỏ mục tiêu, mà còn để gửi đi thông điệp chiến lược rõ ràng tới đối thủ.

Trong trường hợp này, thông điệp không chỉ dành cho Iran mà còn hướng tới các đối thủ lớn khác. Việc Mỹ sử dụng tàu ngầm và ngư lôi cho thấy họ sẵn sàng sử dụng những vũ khí mạnh nhất, kể cả trong những kịch bản phức tạp nhất.

Dù chiến sự hiện đại đang thay đổi nhanh chóng với sự xuất hiện của các hệ thống không người lái giá rẻ, sự kiện này cho thấy một thực tế: những vũ khí truyền thống như ngư lôi vẫn giữ vai trò không thể thay thế. Trong nhiều tình huống, chúng không chỉ hiệu quả mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc, thứ mà các công nghệ mới chưa chắc có thể thay thế hoàn toàn.