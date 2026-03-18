Pháp sẽ không tham gia các hoạt động quân sự nhằm "khai thông" eo biển Hormuz

Phát biểu trước báo giới về vấn đề Hormuz, Tổng thống Macron nhấn mạnh Pháp không muốn bị cuốn vào cuộc xung đột với tư cách một bên tham chiến, đồng thời tránh mọi động thái có nguy cơ dẫn tới đối đầu trực tiếp với các lực lượng trong khu vực.

Tổng thống Macron. Ảnh: AP.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, việc triển khai lực lượng quân sự trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phù hợp với định hướng chiến lược hiện nay của Paris.

Tuy nhiên, Tổng thống Macron cũng để ngỏ khả năng Pháp có thể tham gia các nỗ lực bảo đảm an ninh hàng hải trong tương lai, khi tình hình ổn định hơn. Cụ thể, Paris có thể đóng góp vào các hoạt động hộ tống tàu thương mại hoặc tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ tự do hàng hải, nhưng chỉ trong điều kiện rủi ro được kiểm soát.

Giới quan sát nhận định lập trường này cho thấy cách tiếp cận tương đối cân bằng của Pháp: vừa tránh sa vào một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp, vừa bảo vệ các lợi ích chiến lược gắn với an ninh năng lượng và thương mại toàn cầu. Bên cạnh đó, cách tiếp cận này cũng giúp Paris duy trì dư địa ngoại giao, trong bối cảnh châu Âu đang nỗ lực khẳng định vai trò ổn định tại một Trung Đông nhiều biến động.