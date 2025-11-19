Điểm nóng xung đột ngày 19-11: Lực lượng Nga tới "vùng đệm" ở Syria?

Thông tin trên được hãng truyền thông Israel 9tv đăng tải, dẫn nguồn từ SyriaTV hôm 17-11.

Theo đó, phái đoàn quân sự Nga với hơn 15 thiết bị quân sự đã đến tỉnh Quneitra ở phần lãnh thổ Syria thuộc Cao nguyên Golan.

Điểm đến cuối cùng của quân đội Nga được xác nhận là làng Sayda el-Hanout ở phía Nam vùng Golan thuộc Syria, gần khu vực "vùng đệm".

"Động thái này nhiều khả năng nằm trong một thỏa thuận an ninh ở miền Nam Syria đang được thảo luận"- nguồn tin nhận định.

Đoàn xe bọc thép của Nga chạy qua gần căn cứ không quân Khmeimim ở Syria. Ảnh: AP

Syria mong muốn cảnh sát quân sự Nga nối lại hoạt động tuần tra tại các tỉnh phía Nam nước này, giống như trước khi chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ ngày 8-12-2024.

Chính phủ Syria cho rằng biện pháp này có thể giúp hạn chế hoạt động quân sự của Israel, lực lượng đã kiểm soát một phần miền Nam Syria từ tháng 12-2024 và tiếp tục tiến hành các chiến dịch tại khu vực này.

Nga hồi mùa hè năm 2025 đã lần đầu tiên nối lại hoạt động tuần tra tại Syria kể từ khi ông Bashar al-Assad bị lật đổ cuối năm 2024. Sự kiện này diễn ra gần TP al-Qamishli ở Đông Bắc, chỉ vài ngày sau chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Syria tới Moscow - Nga từ 31-7 đến 1-8.

Khi đó, đoàn xe quân sự Nga được 2 trực thăng hộ tống, đã di chuyển về phía Đông thị trấn nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Diễn biến này song song với việc tuyến vận tải quân sự "Syria Express" được khôi phục.

Sau khi chính quyền Damascus thay đổi, quân đội Nga vẫn giữ trung tâm hậu cần hải quân ở tỉnh Tartus, cũng như căn cứ không quân Khmeimim tại tỉnh Latakia.

Không quân Nga cũng tiếp tục vận hành sân bay quân sự ở al-Qamishli của Syria.

Israel từ hồi tháng 3 vừa qua đã cố thuyết phục Mỹ nên để Syria tiếp tục ở "vị thế yếu và phân tán quyền lực".

Giới chức Israel cũng thuyết phục Washington nên để Nga duy trì căn cứ hải quân Địa Trung Hải ở Tartus và căn cứ không quân Khmeimim ở Latakia của Syria.

"Nỗi lo lớn nhất của Israel là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ can thiệp và bảo vệ trật tự Hồi giáo mới ở Syria, biến nơi này thành căn cứ cho Hamas và các nhóm vũ trang khác" - chuyên gia Aron Lund tại Trung tâm Nghiên cứu Century (Mỹ) nhận định.

Khi các quan chức Israel nhấn mạnh việc Nga tiếp tục hiện diện ở Syria "sẽ tốt hơn" trong cuộc gặp với Mỹ, một số người tham dự tỏ ra bất ngờ. Họ cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ – thành viên NATO – mới là sự đảm bảo an ninh tốt hơn cho Israel.

"Các quan chức Israel kiên quyết phản đối ý kiến này" – 2 nguồn tin Mỹ cho hay.