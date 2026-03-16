Quan chức Iran nêu điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột với Mỹ

Ông Mohsen Rezaee, một Thiếu tướng về hưu và từng là chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nói thêm rằng Tehran cũng sẽ yêu cầu bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại đã gây ra và những đảm bảo an ninh vững chắc từ Washington.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình SNN TV của Iran được phát sóng hôm 14-3, ông Mohsen Rezaee cho rằng “sự hiện diện của Mỹ ở Vịnh Ba Tư là nguyên nhân chính gây bất ổn trong 50 năm qua”.

“Việc kết thúc chiến sự cũng nằm trong tay chúng ta”, vị quan chức Iran tuyên bố, đồng thời cho biết việc “Mỹ rút lực lượng khỏi Vịnh Ba Tư” là một trong những điều kiện tiên quyết quan trọng. Ngoài ra, Iran hy vọng sẽ nhận được bồi thường từ Mỹ, ông nói thêm. Theo ông Rezaee, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã thành công trong việc “phá vỡ uy tín của Mỹ”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 11-3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng nhấn mạnh “cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến này… là công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường chiến tranh và các đảm bảo [quốc tế] vững chắc về việc không gây hấn trong tương lai”.

Ngày hôm sau, truyền thông Iran công bố bài phát biểu công khai đầu tiên của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, trong đó ông cũng tuyên bố sẽ “đòi bồi thường từ kẻ thù”.

Trong khi đó, trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social vào ngày 13-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng “sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ việc ĐẦU HÀNG VÔ ĐIỀU KIỆN”.