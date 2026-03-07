Chiến trường Iran trở thành nơi “thử lửa” đối với loạt vũ khí mới của Mỹ

Mỹ sử dụng các vũ khí mới trong chiến dịch tấn công Iran

Quân đội Mỹ đang sử dụng nhiều loại vũ khí tấn công mới trong các đợt không kích nhằm vào Iran, trong đó có tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận rằng các đơn vị Lục quân Mỹ đã phóng tên lửa tấn công chính xác (PrSM) nhằm vào các mục tiêu của Iran. Ông mô tả đây là “bước đột phá mang tính lịch sử” và là năng lực tấn công tầm xa mới của quân đội Mỹ.

Tên lửa tấn công chính xác (PrSM). Ảnh: Lục quân Mỹ

PrSM là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn được đưa vào trang bị năm 2024, có thể phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS. Tên lửa do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin sản xuất, với giá ước tính tối thiểu khoảng 1,6 triệu USD mỗi quả.

Trước đó, các quan chức Mỹ cho biết nước này đã sử dụng hệ thống HIMARS trong các cuộc tấn công vào Iran cuối tuần qua, dù không tiết lộ cụ thể loại đạn được sử dụng. Tuy nhiên, những hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều khả năng tên lửa PrSM đã được triển khai.

Theo bà Patrycja Bazylczyk, Phó Giám đốc Dự án Phòng thủ Tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), việc PrSM được đưa vào sử dụng trong thực chiến “đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới đối với năng lực tấn công của Lục quân Mỹ, với tầm bắn xa hơn và độ chính xác cao hơn đáng kể”.

PrSM không phải là loại vũ khí mới duy nhất được Mỹ sử dụng trong chiến dịch này. Vài giờ sau khi các cuộc không kích đầu tiên diễn ra, CENTCOM cho biết lực lượng đặc nhiệm Scorpion Strike đã lần đầu tiên triển khai máy bay không người lái tấn công một chiều trong chiến đấu.

Lực lượng đặc nhiệm này được thành lập vào tháng 12/2025, trở thành đơn vị máy bay không người lái tấn công một chiều đầu tiên của Mỹ tại khu vực Trung Đông. Việc nhanh chóng đưa UAV vào thực chiến cho thấy tốc độ triển khai và vận hành khá nhanh của lực lượng này.

Đơn vị Scorpion Strike sử dụng hệ thống máy bay không người lái tấn công chi phí thấp mang tên LUCAS. Theo các quan chức Mỹ, thiết kế của loại UAV này dựa trên dòng UAV Shahed do Iran sản xuất - loại máy bay không người lái từng được Tehran sử dụng rộng rãi tại Trung Đông và được Nga triển khai trong xung đột tại Ukraine. Mỗi chiếc LUCAS có giá khoảng 35.000 USD.

“Những máy bay không người lái này ban đầu có nguồn gốc từ thiết kế của Iran. Chúng tôi đưa chúng về Mỹ, cải tiến và giờ sử dụng chính chúng để tấn công trở lại Iran”, Đô đốc Cooper nói.

Việc sử dụng rộng rãi các UAV tấn công giá rẻ tại Ukraine và Trung Đông trong thời gian qua đã khiến nhiều quốc gia phải tìm kiếm những giải pháp phòng không hiệu quả hơn về chi phí, thay vì chỉ dựa vào các tên lửa đánh chặn đắt tiền.

Theo bà Bazylczyk, trong thời gian qua, nhiều báo cáo cho biết lực lượng Mỹ phải sử dụng các tên lửa đánh chặn trị giá hàng triệu USD để tiêu diệt những UAV chỉ có giá vài nghìn USD.

“Sự chênh lệch chi phí đó đang thay đổi”, bà nhận định, đồng thời cho rằng việc Mỹ sử dụng UAV LUCAS trong các cuộc tấn công vào Iran cho thấy Washington sẵn sàng đáp trả bằng chính chiến thuật mà Tehran từng áp dụng.

Lợi ích Mỹ nhận được

Dan Rice, cựu sĩ quan pháo binh Lục quân Mỹ lưu ý, việc triển khai PrSM và LUCAS trong các cuộc tấn công không nhất thiết nhằm phô trương sức mạnh quân sự, mà chủ yếu dựa trên yêu cầu cụ thể của từng mục tiêu.

“Trong hầu hết các trường hợp, các mục tiêu đã được lên kế hoạch từ trước”, ông Rice nói.

Ông cho biết quy trình lập kế hoạch tác chiến thường rất chặt chẽ nhằm lựa chọn loại vũ khí phù hợp nhất để đạt hiệu quả chiến đấu mong muốn. “Những vũ khí mới này vốn đã nằm trong hệ thống trang bị của chúng tôi và đang thực hiện đúng vai trò của mình”.

Việc sử dụng các loại vũ khí mới vào thực chiến cũng giúp quân đội Mỹ thu thập thêm nhiều dữ liệu quan trọng về hiệu quả và khả năng của các hệ thống này. Theo Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu. Phần lớn các cuộc tấn công do lực lượng không quân và các đơn vị mặt đất thực hiện, triển khai nhiều loại phương tiện như máy bay ném bom tàng hình và tiêm kích.

Các tàu khu trục của Hải quân Mỹ cũng đóng vai trò đáng kể trong chiến dịch, khi phóng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran.

Hình ảnh ghi lại một vụ phóng Tomahawk từ tàu khu trục USS Spruance hôm 3/3 cho thấy quả tên lửa có lớp phủ màu đen bóng, khác biệt rõ rệt so với màu xám quen thuộc của loại tên lửa hành trình này. Theo nhận định của một số chuyên gia quốc phòng, lớp sơn màu đen có thể là dạng phủ tàng hình nhằm giảm khả năng bị phát hiện. Trang tin quân sự War Zone cho biết đây có thể là phiên bản nâng cấp của tên lửa Tomahawk chống hạm, vốn được thiết kế để tấn công các tàu chiến. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về loại vũ khí này.