Ukraine ồ ạt giáng đòn sấm sét vào các trung tâm hậu cần trọng yếu của Nga ở Donetsk

Ảnh minh họa: Ukrainska Pravda

Theo thông báo của Trung đoàn số 413 thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (USF), đơn vị này cho biết các mục tiêu bị tấn công nằm tại những nút giao giữa các tuyến đường sắt và mạng lưới đường bộ quan trọng của lực lượng Nga ở Donetsk.

“Nói cách khác, các cuộc tấn công nhằm vào những trung tâm hậu cần then chốt, nơi đối phương tập trung nhân lực và nguồn lực để chuẩn bị cho các hoạt động tấn công tiếp theo”, đơn vị này cho biết.

Theo thông tin được công bố, máy bay không người lái Ukraine đã đánh trúng hai kho hậu cần quân sự gần Novoselivka và Dokuchayevsk hôm 31/5. Ngoài ra, một địa điểm triển khai quân tạm thời cùng nhiều kho hậu cần tại làng Syhnalne, gần Olenivka, cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Trung đoàn số 413 cho biết các đơn vị vận hành UAV thuộc lực lượng "Raid" đã thực hiện một đợt tấn công quy mô nhằm vào các cơ sở nằm sâu trong khu vực hậu phương tác chiến của lực lượng Nga tại Donetsk.

Đơn vị này lưu ý rằng, một số mục tiêu nằm trên những vùng lãnh thổ đã do Nga kiểm soát từ năm 2014.

Ukraine thời gian qua liên tục thực hiện các cuộc tập kích bằng UAV và tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga cũng như các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, với mục tiêu làm suy giảm năng lực duy trì chiến dịch quân sự của Moscow.

Quân đoàn số 3 của Ukraine cùng thời điểm tuyên bố các máy bay không người lái của họ đã giành quyền kiểm soát nhiều tuyến tiếp tế quân sự quan trọng của Nga tại các khu vực thuộc tỉnh Lugansk do Moscow kiểm soát.

Tư lệnh Quân đoàn số 3, Chuẩn tướng Andrii Biletskyi, cho biết: “Lugansk, Starobilsk, Alchevsk, Brianka và Kadiivka hiện nằm dưới sự kiểm soát của các máy bay không người lái thuộc Quân đoàn số 3".

Ông cũng thông báo việc khởi động một chiến dịch mới tại tỉnh Lugansk và khu vực trải dài qua các tỉnh Kursk, Voronezh và Belgorod của Nga.