Dàn vũ khí tối tân lần đầu xuất hiện trong lễ duyệt binh ở Trung Quốc

Tên lửa phóng từ máy bay JL-1 của Trung Quốc xuất hiện trong lễ duyệt binh ngày 3/9. Ảnh: AFP.

“Lá bài chiến lược” hạt nhân trên bộ, trên biển và trên không

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-61 xuất hiện trong lễ duyệt binh ngày 3/9 ở Trung Quốc. Ảnh: CCTV.

Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, lần đầu tiên quân đội nước này đồng thời giới thiệu lực lượng hạt nhân chiến lược trên cả ba hướng: đất liền, biển và không trung. Xuất hiện trong đội hình là tên lửa hạt nhân phóng từ trên không JL-1, nhỏ hơn so với JL-3 – loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm. Cùng với đó là các mẫu DF-61 và DF-31.

CCTV gọi đây là “lần trình diễn tập trung đầu tiên” của bộ ba hạt nhân chiến lược, được xem như “lá bài chiến lược bảo vệ chủ quyền và danh dự quốc gia”.

DF-5C và thông điệp răn đe

Tên lửa đạn đạo chiến lược DF-5C của Trung Quốc. Ảnh: Hoàn Cầu.

Theo SCMP, blogger quân sự Mã Diễm nhận định mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-5C mang thông điệp rằng “sức răn đe chiến lược của Trung Quốc là đáng tin cậy, vững chắc và đủ mạnh”.

DF-5C có thể mang tới 10 đầu đạn hạt nhân độc lập với khả năng tấn công 10 mục tiêu khác nhau. Loại tên lửa này được thiết kế để nhắm vào “các căn cứ quân sự và cơ sở trọng yếu của đối phương”, đồng thời có khả năng thay đổi thứ tự tấn công.

DF-5C được cho có tầm bắn bao trùm toàn cầu. Sự tồn tại của DF-5C giúp “bảo đảm năng lực đáp trả hiệu quả ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất”.

Phương tiện không người lái dưới biển

Phương tiện lặn không người lái AJX002 của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo SCMP, nhà phân tích quân sự Trung Quốc Bạch Mạnh Thần cho rằng những phương tiện không người lái dưới biển cỡ lớn (XLUUV) mà Trung Quốc giới thiệu lần này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh an ninh biển sâu, đặc biệt là sau sự cố đường ống Nord Stream.

“Có sự chú ý đáng kể dành cho các XLUUV, bởi kích thước cho thấy khả năng hoạt động mạnh ở vùng biển sâu”, ông nói trên kênh Phoenix TV, nhấn mạnh đây là “lĩnh vực mới của tác chiến đa miền”.

Lực lượng UAV mới với trí tuệ nhân tạo

UAV mới của không quân Trung Quốc xuất hiện trong lễ duyệt binh. Ảnh chụp màn hình video.

Đội hình không quân không người lái của Trung Quốc lần này xuất hiện nhiều mẫu UAV thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo, gồm máy bay trinh sát – tấn công hợp nhất, UAV phối hợp chiến đấu cơ, UAV tấn công và trực thăng hải quân không người lái. Những hệ thống này có thể thực hiện tấn công tàng hình, bao quát diện rộng và tạo thành biên đội tự động.

Một blogger quân sự tên Korolev nhận xét bốn mẫu UAV tàng hình tốc độ cao vừa công bố đều có kích thước lớn hơn, khả năng tàng hình tốt hơn và đa chức năng hơn. Blogger này cho rằng thế giới có thể “thấy rõ bước tiến bùng nổ” của Trung Quốc trong lĩnh vực UAV chiến đấu.

Theo Korolev, việc tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo giúp UAV có thể xử lý thông tin đa chiều với độ chính xác milimet, tự đánh giá tình huống và đưa ra quyết định nhanh chóng, vừa giảm rủi ro cho phi công, vừa nâng cao hiệu quả chi phí tác chiến.

Lục quân và hải quân Trung Quốc cùng giới thiệu hệ thống không người lái

Hải quân Trung Quốc lần đầu giới thiệu các phương tiện không người lái. Ảnh: CCTV

Lần đầu tiên cả lục quân và hải quân Trung Quốc đồng loạt giới thiệu trang bị không người lái. Lục quân trưng bày phương tiện trinh sát – tấn công, xe công binh không người lái để rà phá mìn, xử lý vật nổ và mở đường, cùng phương tiện vận tải hỗ trợ tiếp tế đạn dược hoặc sơ tán thương binh.

Hải quân ra mắt nhiều hệ thống mới như tàu ngầm không người lái, tàu mặt nước không người lái và thiết bị rải thủy lôi tự động.

Tên lửa hành trình siêu vượt âm CJ-1000

Tên lửa hành trình siêu vượt âm CJ-1000 của Trung Quốc. Ảnh: CCTV.

Một trong những vũ khí gây chú ý khác là tên lửa hành trình siêu vượt âm tầm xa CJ-1000. Dù thông tin công khai còn ít, giới quan sát cho rằng thiết kế của CJ-1000 tương đồng với mẫu DF-100 từng xuất hiện năm 2019, có tầm bắn hàng nghìn km – nằm giữa khoảng cách của tên lửa tầm trung và tầm liên lục địa, cho phép Trung Quốc tăng cường năng lực tấn công tầm xa.

Vũ khí laser

Hệ thống vũ khí laser LY-1 được thiết kế để gắn trên tàu chiến của Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình video.

Trung Quốc đã giới thiệu hai loại vũ khí laser trong lễ duyệt binh, bao gồm một module hệ thống laser cỡ lớn được lắp đặt trên tàu chiến và một hệ thống laser gắn trên xe tải tám bánh cỡ lớn. Vũ khí laser mới có thể chứa nguồn điện bổ sung nhằm khắc phục vấn đề thiếu công suất mà các vũ khí laser trước đây từng gặp phải.