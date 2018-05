Cuộc tìm kiếm MH370 mang lại kết quả khác ngoài dự tính

Thứ Sáu, ngày 04/05/2018 11:05 AM (GMT+7)

Phát hiện này là những “sản phẩm phụ” quan trọng của quá trình tìm kiếm MH370, một nhà khoa học nhận định.

Máy bay MH370 biến mất vào tháng 3.2014 trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh với 239 người

Cuộc tìm kiếm MH370 kéo dài hơn 3 năm, kết thúc vào cuối năm ngoái, đã không tìm thấy máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines. Tuy nhiên, cuộc săn lùng đáy biển này có thể giải quyết được hai bí ẩn của thế kỷ 19.

Ngày 3.5, các nhà sử học hàng hải Úc vừa công bố danh sách về hai vật thể nghi là hai tàu chở than biến mất hồi thế kỷ 19, Guardian đưa tin.

Hai con tàu được phát hiện từ năm 2015 trong quá trình tìm kiếm MH370 đầu tiên. Chúng nằm dưới đáy biển phía tây nam nước Úc, cách bờ biển khoảng 2.300 km.

Các nhà sử học cho biết hai con tàu cách nhau 36 km, với rất nhiều than nằm rải rác xung quanh.

Đội tìm kiếm sử dụng phương tiện không người lái để chụp ảnh hai địa điểm này và lấy than về xét nghiệm. Phân tích cho thấy than có thể được lấy từ Anh, theo báo cáo do Bảo tàng Tây Úc công bố.

Bảo tàng kiểm tra các hình ảnh chụp con tàu đầu tiên, nói rằng đây có thể là tàu W Gordon hoặc Magdala.

W Gordon đang trên đường từ Scotland đến Úc thì biến mất vào năm 1877 với 10 người trên tàu. Magdala biến mất năm 1882 khi đang từ xứ Wales đến Indonesia. Xác tàu vỡ vụn cho thấy nó có thể chìm sau một vụ nổ.

Xác tàu thứ hai nhiều khả năng là tàu West Ridge, biến mất khi từ Anh đến Ấn Độ với 28 thủy thủ vào năm 1883, theo báo cáo. Một mẫu than lấy từ xác tàu cho thấy chúng đến từ Anh.

Xác tàu đắm được tìm thấy ở độ sâu 3km dưới đáy biển Ấn Độ Dương

Người phụ trách về khảo cổ học đại dương của bảo tàng, ông Ross Anderson, cho biết dữ liệu mới về hai vụ chìm tàu thế kỷ 19 là “sản phẩm phụ” quan trọng của quá trình tìm kiếm MH370.

Nhưng Anderson lo ngại hai xác tàu ở Ấn Độ Dương này có thể sẽ không bao giờ được xác nhận nếu không có sự tài trợ về tài chính vì nó nằm ở rất xa và rất sâu dưới đáy biển.

"Đây là những xác tàu nằm sâu nhất dưới biển được tìm thấy ở Ấn Độ Dương cho đến nay. Chúng cũng là một trong những con tàu đắm xa xôi nhất trên thế giới", ông nói.

Cuộc tìm kiếm MH370 đầu tiên được tài trợ bởi chính phủ các nước Malaysia, Trung Quốc và Úc, tìm dưới độ sâu 6.000 m.

Ocean Infinity, công ty công nghệ của Mỹ, hiện đang tiến hành cuộc tìm kiếm MH370 mới. Hồi đầu tuần, công ty này cho biết họ đã tìm gần 80.000 km vuông kể từ tháng 1 nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của mảnh vỡ máy bay.