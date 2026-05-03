Những khu vực cần đề phòng mưa dông mạnh nhất từ chiều nay

Những khu vực cần đề phòng dông lốc mạnh chiều nay

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, tối 2/5 đã xảy ra mưa đá và mưa dông diện rộng ở các địa bàn như Hòa Bình, Thái Nguyên, Hà Nội.

Đến rạng sáng ngày 3/5, khối mây đậm đặc và cao có xu hướng di chuyển từ khu vực Hà Nội và Bắc Ninh sang khu vực Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình. Nguy cơ xảy ra mưa đá và mưa dông rất cao.

Nhiều khu vực miền Bắc dông lốc kèm mưa đá.

Ngày 3/5 không khí lạnh sẽ di chuyển sâu xuống các vỹ độ thấp hội tụ gió Đông Nam nóng ẩm từ biển đi vào ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị gây mưa vừa đến mưa to. Hệ quả là khu vực Thanh Hóa, Hòa Bình, Ninh Bình, Thái Bình và Nghệ An có thể mưa từ chiều và tối nay. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có thể mưa từ nay. Ngày 4/5 không khí lạnh lan tới Huế và Đà Nẵng

Cảnh báo một số nơi ở Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Bình và Nghệ An khả năng sẽ mưa rất to vào buổi chiều 3/5, nguy cơ có dông lốc và mưa đá xảy ra rất cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (3/5), ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h00 ngày 02/5 đến 03h00 ngày 03/5 có nơi trên 80mm như các trạm: Bắc Giang (Bắc Ninh) 96.2mm, Xuân Đỉnh (Tp. Hà Nội) 90.6mm, Phú Cường (Thái Nguyên) 78.9mm,…

Ngày và đêm 3/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm. Từ chiều 03/5 đến sáng 04/05, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Từ chiều tối và đêm 3/5, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động. Từ gần sáng ngày 04/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0 mét, biển động.

Ngoài ra trong ngày và đêm 3/5, khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Ngày 3/5, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dông, lốc sét, mưa đá có khả năng xuất hiện nhiều hơn trong tháng 5

Theo ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 5, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước; riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng suy giảm dần từ khoảng tuần cuối tháng 5.

Số ngày nắng nóng trong tháng 5 có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm tập trung ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt gây ảnh hưởng đáng kể đến đời sống và sản xuất của người dân.

Trước đó, trong tháng 4, tại một số trạm khí tượng đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử cùng kỳ.

Xu thế mưa trong tháng 5, tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 15 - 30%; riêng tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trên phạm vi toàn quốc có khả năng xảy ra một số đợt mưa rào và dông diện rộng, trong đó mưa tập trung nhiều hơn ở khu vực Bắc Bộ.

"Gió mùa tây nam ở phía Nam có khả năng hoạt động từ khoảng nửa cuối tháng 5, gây mưa rào và dông gia tăng ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Do đó, mùa mưa tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm" - ông Hòa phân tích.

Theo dữ liệu trung bình nhiều năm, mùa mưa tại khu vực cao nguyên Trung Bộ là khoảng tuần cuối tháng 4, tuần đầu tháng 5; ở khu vực Nam Bộ là khoảng nửa đầu tháng 5.

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Xu thế thời tiết nguy hiểm trên biển, trong tháng 5, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới (trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 0,5 cơn và không có bão/áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền Việt Nam).

Dưới đây là hướng dẫn của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về cách nhận biết mưa đá, những việc nên và không nên làm khi có mưa đá.