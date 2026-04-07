Hai nghị sĩ Mỹ chia sẻ gì trong chuyến thăm năm ngày tới Cuba?

Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 6/4 (giờ địa phương), Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết đã tiếp đón hai nghị sỹ đảng Dân chủ Mỹ là bà Pramila Jayapall và ông Jonathan L. Jackson trong chuyến thăm kéo dài năm ngày đến nước này, kết thúc hôm 5/4. Đây là phái đoàn đầu tiên của Mỹ đến thăm Cuba trong năm nay.

Theo một số nguồn thạo tin, cuộc gặp giữa Chủ tịch Cuba và hai nghị sĩ Mỹ diễn ra trong không khí thẳng thắn, tập trung vào những khác biệt cốt lõi trong quan hệ song phương, đặc biệt là chính sách cấm vận của Washington đối với La Habana.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tiếp đón nghị sĩ Mỹ Jonathan L. Jackson. Ảnh: X

Cụ thể, phía Cuba nhấn mạnh lệnh cấm vận mà phía Mỹ áp đặt đã gây ra những tác động sâu rộng đối với nền kinh tế cũng như đời sống người dân, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thuốc men và năng lượng. Chủ tịch Cuba khẳng định La Habana sẵn sàng cho một cuộc đối thoại nghiêm túc với Washington để tìm kiếm giải pháp cho những khác biệt hiện có.

Theo các nghị sĩ Mỹ, họ đến để chứng kiến những khó khăn trên thực tế tại Cuba do lệnh phong tỏa dầu mỏ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Họ xem hành động phong tỏa năng lượng là "bất hợp pháp" và kêu gọi ông Trump giảm bớt những lời lẽ gay gắt về Cuba.

"Đây là nơi bị trừng phạt nặng nề nhất trên Trái đất hiện nay và chỉ cách bờ biển chúng ta 145km. Hãy giảm bớt những lời lẽ gay gắt. Người dân đang trong tình trạng khó khăn vô cùng mà không có lý do chính đáng", ông Jackson chia sẻ.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel bắt tay nghị sĩ Mỹ Pramila Jayapal. Ảnh: X

Trong khi đó bà Jayapal cho biết: "Có một số dấu hiệu cho thấy đây là thời điểm để tiến tới một cuộc đàm phán thực sự giữa hai nước, đồng thời đảo ngược chính sách kéo dài hàng thập kỷ của Mỹ - một tàn dư của thời chiến tranh lạnh vốn không còn phục vụ lợi ích của người dân Mỹ hay Cuba". Bà cũng khẳng định các nghị sĩ đảng Dân chủ sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự luật liên quan đến Cuba và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Giới quan sát nhận định, trong nội bộ chính trường Mỹ hiện nay vẫn tồn tại những quan điểm khác biệt về Cuba, một số ủng hộ nới lỏng cấm vận để hỗ trợ người dân và thúc đẩy giao lưu, trong khi nhiều ý kiến khác vẫn duy trì lập trường cứng rắn.

Cấm vận Cuba được Mỹ áp đặt từ đầu thập niên 1960 và trở thành một trong những chính sách trừng phạt kéo dài nhất trong lịch sử hiện đại. Trong nhiều năm qua, Đại hội đồng Liên hợp quốc liên tục thông qua các nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận này, với sự ủng hộ của đa số các quốc gia thành viên.

Dù vậy, việc thay đổi chính sách của Mỹ đối với Cuba vẫn còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, các cuộc tiếp xúc như lần này được xem là kênh trao đổi quan trọng nhằm duy trì đối thoại, giảm căng thẳng và từng bước tìm kiếm khả năng cải thiện quan hệ song phương.

Trước đó, hôm 13/3, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel thông tin rằng các quan chức Cuba gần đây đã tiến hành đàm phán với các đại diện Chính phủ Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp thu hẹp những khác biệt giữa hai nước thông qua đối thoại.

Ông nhấn mạnh La Habana sẵn sàng thúc đẩy tiến trình này trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng hệ thống chính trị của mỗi quốc gia, cũng như chủ quyền và quyền tự quyết của hai nước, đồng thời bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế.

Sau đó, hôm 17/3, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Oscar Pérez Oliva cũng khẳng định, Cuba sẵn sàng thiết lập quan hệ thương mại thông suốt với các doanh nghiệp của Mỹ, cũng như với cộng đồng người Cuba đang sinh sống tại Mỹ và con cháu của họ.