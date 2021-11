Covid-19: Nên sợ hay không sợ biến thể Omicron?

Thứ Bảy, ngày 27/11/2021 10:15 AM (GMT+7)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 26-11 thông báo biến thể mới đáng lo ngại ở Nam Phi B.1.1.529 có tên là biến thể Omicron.

Ngoài Nam Phi, biến thể Omicron đã được phát hiện ở Botswana, Hồng Kông – Trung Quốc và Bỉ, quốc gia đầu tiên ở châu Âu. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết có nguy cơ "cao đến rất cao" về khả năng biến thể mới sẽ lây lan ở châu Âu.

Trong báo cáo đánh giá mối đe dọa từ biến thể Omicron hôm 26-11, ECDC cho biết dựa trên khả năng các vắc-xin hiện nay có thể không chống lại được chủng mới khi biến thể Omicron có khả năng dễ lây truyền hơn.

Biến thể mới có liên quan tới tình trạng gia tăng nhanh chóng số ca mắc mới ở Nam Phi đã được WHO xếp vào danh sách "biến chủng đáng lo ngại". Các chuyên gia WHO đã tiến hành họp khẩn hôm 26-11 và kiểm tra dữ liệu từ Nam Phi. Kết quả sơ bộ cho thấy biến chủng mới gây ra nguy cơ tái nhiễm cao hơn so với các biến chủng đáng lo ngại khác.

Bỉ là quốc gia châu Âu đầu tiên có ca mắc biến chủng B.1.1.529. Ảnh: AP.

Sau tuyên bố của WHO, ECDC cũng phân loại biến chủng Omicron vào nhóm biến chủng đáng lo ngại, bên cạnh biến chủng Beta lần đầu được phát hiện ở Nam Phi, Gamma được phát hiện ở Brazil và Delta được phát hiện ở Ấn Độ.

ECDC kêu gọi tăng cường xét nghiệm, tránh đến các khu vực bị ảnh hưởng và tích cực truy vết các ca nhiễm. Cơ quan này cũng khuyến nghị tiếp tục triển khai chương trình tiêm chủng và xem xét tiêm liều tăng cường cho những người từ 40 tuổi trở lên.

Trong khi đó, Cố vấn y tế của chính phủ Anh Chris Whitty cho biết biến thể Delta vẫn là chủng mà Anh quan tâm nhiều hơn so với biến thể mới. Dù vậy ông Whitty vẫn ủng hộ quyết định của Anh khi thực hiện các biện pháp đề phòng biên giới nhằm làm chậm sự xuất hiện của biến thể mới ở Anh.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt những hạn chế đi lại nghiêm ngặt hơn có thể không nhận được sự ủng hộ của người dân và nên tập trung vào các mối đe dọa tức thời hơn.

Nối gót nhiều nước như Anh và Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 26-11 thông báo hạn chế đi lại bằng đường hàng không với 8 quốc gia ở châu Phi. Cụ thể, hạn chế mới được áp dụng từ ngày 29-11 đối với các hành khách đến từ Nam Phi và 7 nước khác ở châu Phi bao gồm Boswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique, và Malawi.

Canada cũng cho biết họ sẽ cấm nhập cảnh những công dân nước ngoài đã đi qua miền Nam châu Phi trong hai tuần qua.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-nen-so-hay-khong-so-bien-the-omicron-202111270755484...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-nen-so-hay-khong-so-bien-the-omicron-20211127075548441.htm