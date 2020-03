Covid-19: Mỹ vượt mốc 26.000 ca nhiễm, tuyên bố “thảm họa” New York

Tổng thống Mỹ Donald Trump ước rằng phải chi Trung Quốc chia sẻ đầy đủ thông tin sớm hơn về Covid-19, mặc dù trước đó từng đề cao sự minh bạch chưa từng có về dịch bệnh do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.

"Tôi ước chính quyền Trung Quốc có thể nói với chúng tôi sớm hơn về những gì đang diễn ra bên trong quốc gia này" – ông Trump nói tại cuộc họp ngắn về phương cách ứng phó Covid-19 của chính phủ liên bang trong ngày 21-3. Tổng thống Trump nói thêm rằng Trung Quốc "giữ kín như bưng và điều đó thật đáng tiếc".

Phớt lờ cảnh báo về nguy cơ đại dịch từ tháng 1

Thế nhưng cách đây chừng 2 tháng, vào ngày 24-1, Tổng thống Trump gởi lời khen ngợi đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với những nỗi lực phản ứng nhanh chóng trước sự bùng phát dữ dội của Covid-19. "Washington đánh giá rất cao những nỗ lực và tính minh bạch của Bắc Kinh. Đặc biệt, thay mặt nhân dân Mỹ, tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Tập!" Đó là lời có cánh mà ông chủ Nhà Trắng nói ra khi đó.

Khi được đài CNN nhắc lại lời khen ngợi trước đó, ông Trump chỉ nói rằng "Trung Quốc đã minh bạch vào thời điểm đó nhưng trước những gì xảy ra, Bắc Kinh đã có thể cảnh báo các quốc gia khác sớm hơn. Do đó, ngay khi cảm thấy tình hình Covid-19 sẽ xấu đi, ông Trump "cấm cửa" những người từng đến Trung Quốc trong hai tuần trước khi họ tìm cách vào Mỹ vào đầu tháng 2.

Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc họp ngắn về phương cách ứng phó Covid-19 của chính phủ liên bang ngày 21-3. Ảnh: AP

Những phát ngôn này được đưa ra sau khi chính quyền ông Trump bị chỉ trích xem nhẹ Covid-19 và không có những động thái cần thiết để ngăn chặn sự lây lan. Theo bài viết của Washington Post vào ngày 20-3, các cơ quan tình báo Mỹ đã đưa ra cảnh báo từ tháng 1 và tháng 2 về một mối đe dọa toàn cầu do SARS-CoV-2 gây ra.

Những cảnh báo sớm này phác họa một bức tranh sớm về một đại dịch toàn cầu, song các nhà lập pháp Mỹ không mấy để tâm cho tới đầu tháng 3. Phản pháo về bài viết này tại cuộc họp ngày 21-3, ông Trump chỉ trích đó là bài viết hàm ý "xúc phạm" và "không chính xác". Ông Trump cũng nói thêm rằng ông đã "đóng cửa" với châu Âu từ rất sớm để ngăn Covid-19.

Phát hiện ra virus trong 45 phút

Động thái mới nhất chặn sự lây lan của Covid-19 là Cục Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) tuyên bố tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến thành phố New York và Philadelphia trong ngày 21-3, sau khi một thực tập sinh của Trung tâm kiểm soát không lưu New York dương tính với virus SARS-CoV-2.

FAA buộc phải đóng cửa một số khu vực bay, thông báo cấm hạ cánh tại các sân bay ở New York và chuyển hướng các chuyến bay. Cơ quan này cũng làm việc với nhà chức trách y tế để tiến hành khử trùng các khu vực liên quan và theo dõi những người tiếp xúc với bệnh nhân.

Song song đó, Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã thông qua biện pháp chẩn đoán nhanh virus SARS-CoV-2 đầu tiên, với thời gian phát hiện ra virus chỉ mất khoảng 45 phút.

Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu thử tại trạm xét nghiệm drive-thru, tức là xét nghiệm ngay tại chỗ trên xe hơi. Ảnh: NPR

2.000 tỉ USD cho Covid-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng vừa phê chuẩn việc tuyên bố tình trạng thảm họa ở New York - nơi có thể được coi là tâm dịch ở nước Mỹ. Động thái này đồng nghĩa ngân sách liên bang sẽ được sử dụng để giúp đỡ các nỗ lực cấp bang và cấp địa phương nhỏ hơn nhằm khôi phục các vùng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hơn nữa, người dân New York bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng sẽ được phép tiếp cận với tư vấn khủng hoảng.

Đường dẫn tới nhà ga Grand Central không bóng xe vào ngày 20-3. Ảnh: NEW YORK TIMES

Theo số liệu mới nhất từ tờ New York Times, bang New York có hơn 10.300 trường hợp nhiễm Covid-19, chiếm gần ½ tổng số ca nhiễm ở nước Mỹ. Tuần trước, ông Trump tuyên bố dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra là tình trạng khẩn cấp quốc gia, cho phép chi hàng tỉ USD từ quỹ cứu trợ liên bang để đối phó với dịch Covid-19.

Ông Trump cũng đã phê chuẩn 2 gói kích thích có tổng giá trị hơn 100 tỉ USD. Theo trang Bloomberg, gói thứ ba đang được thảo luận ở Thượng viện có thể lên tới 2.000 tỉ USD, tương đương 10% GDP, theo cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow. Trong đó Mỹ sẽ tăng chi tiêu 1.300 - 1.400 tỉ USD, cùng với các khoản vay bổ sung mà sau này sẽ được hoàn trả.

Hiện trên toàn thế giới đã có hơn 13.000 người thiệt mạng và số ca nhiễm Covid-19 lên tới gần 310.000. Riêng tại Mỹ, trong ngày 21-3, nước này ghi nhận thêm 7.302 ca mới, nâng tổng ca nhiễm lên 26.685 ca. Tổng ca tử vong tính đến sáng 22-3 là 340, trong đó có 84 người tử vong trong ngày 21-3.

