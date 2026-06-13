Cố vấn Lãnh tụ tối cao Iran nói Mỹ đồng ý giải phóng các khoản tiền bị đóng băng

Hãng tin Tasnim hôm thứ Bảy (13/6) đưa tin, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa của Iran nhưng chưa muốn công khai quyết định này.

"Ông Trump đã đồng ý trả lại một phần tài sản bị đóng băng của Iran, nhưng ông ấy không muốn công bố điều đó công khai", ông Rezaei nói.

Cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ - Iran được cho là đã tiến gần tới một thỏa thuận khung sau nhiều tháng thương lượng.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm 12/6 bác bỏ các thông tin cho rằng Washington đã nhượng bộ Tehran về vấn đề tài chính. Ông khẳng định Iran chỉ có thể nhận được lợi ích kinh tế nếu thực hiện đầy đủ các cam kết theo thỏa thuận.

"Iran sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền mặt nào và không có khoản tiền nào được giải ngân chỉ vì ký kết một thỏa thuận hoặc tham dự một cuộc họp", ông Vance viết trên mạng xã hội X.

Theo các báo cáo, Iran đã yêu cầu giải phóng 12 tỷ USD tài sản bị đóng băng sau khi ký thỏa thuận tạm thời và thêm 12 tỷ USD ở giai đoạn tiếp theo.

Song các quan chức Mỹ lo ngại rằng, bất kỳ việc giải phóng quỹ nào ở giai đoạn này có thể loại bỏ một điểm đòn bẩy quan trọng đối với chính quyền. Tổng thống Trump yêu cầu bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều so với thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN hồi đầu tháng, ông Rezaei từng nhấn mạnh, rằng việc giải phóng 24 tỷ USD tài sản của Iran là "phép thử lòng tin" đối với chính quyền Mỹ.

"Đây là tiền của chúng tôi, không phải tiền của Mỹ", ông Rezaei nói.

Mỹ - Iran ký kết thoả thuận từ xa

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran sẽ đề cập đến hàng loạt vấn đề then chốt như chương trình hạt nhân của Iran, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, tương lai eo biển Hormuz.

Ông Araghchi cho biết thêm, rằng thỏa thuận này cũng bao gồm một giải pháp cho cuộc xung đột ở Li-băng và tất cả các mặt trận khác.

"Những lời đe dọa phải chấm dứt, và người dân Iran phải được đối xử một cách tôn trọng. Nếu các điều khoản trong bản ghi nhớ không được tuân thủ, thỏa thuận cuối cùng sẽ không được ký kết", ông nói.

Ông Araghchi cho biết hai bên có thể ký kết bản ghi nhớ từ xa trong vài ngày tới sau khi hoàn tất các vòng đàm phán cuối cùng.

Ngoại trưởng Araghchi cũng tiết lộ Iran và Oman sẽ sớm công bố một tuyên bố chung liên quan đến cơ chế quản lý và hoạt động của eo biển Hormuz. Theo ông, tuyến hàng hải chiến lược này sẽ không vận hành hoàn toàn như giai đoạn trước xung đột, song Iran sẽ chỉ thu "phí dịch vụ" thay vì áp dụng các loại phí quá cảnh đối với tàu thuyền đi qua.

Các tuyên bố mới nhất cho thấy Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận toàn diện, dù nhiều nội dung quan trọng vẫn cần được hai bên thống nhất trước khi văn bản cuối cùng được ký kết.