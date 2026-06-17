Tổng thống Donald Trump hỏi “ĐT Mỹ có vô địch World Cup 2026 được không?” và câu trả lời của HLV Pochettino

Kỳ vọng rất lớn trên vai ĐT Mỹ và HLV Mauricio Pochettino

Tổng thống Donald Trump nhìn thẳng vào HLV Mauricio Pochettino, bắt tay ông rồi hỏi:

“Huấn luyện viên, ông có nghĩ rằng chúng ta có thể vô địch World Cup không?”

Thuyền trưởng ĐT Mỹ lập tức đáp:

“Tất nhiên là có thể, thưa Ngài Tổng thống!”

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP.

Trong lễ bốc thăm World Cup 2026, HLV Mauricio Pochettino đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Sự lạc quan của nước chủ nhà luôn vượt lên trên tâm trạng chung của dư luận. Tuy nhiên, bản thân chiến lược gia người Argentina hiểu rất rõ rằng cơ hội để Mỹ nâng cao chiếc cúp vàng thế giới vẫn còn khá xa vời.

Điều đó không phải vì ĐT Mỹ thiếu truyền thống tham dự World Cup. Đội tuyển nước này đã góp mặt ở 11 kỳ World Cup trong lịch sử. Tuy nhiên, xét về bóng đá nam, nền văn hóa cạnh tranh chuyên nghiệp của họ ở cấp độ cơ sở vẫn còn tương đối yếu.

Giải Nhà nghề Mỹ (MLS) vận hành theo mô hình giải đấu khép kín, điều mà theo nhiều chuyên gia đã làm suy giảm bản năng sinh tồn và cạnh tranh khốc liệt vốn có trong bóng đá. Các CLB không phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng, nguồn thu tương đối ổn định, khiến nhiều đội bóng và cầu thủ dễ rơi vào trạng thái tự mãn.

HLV Mauricio Pochettino đã cố gắng tạo ra sự cạnh tranh nội bộ bằng cách trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và ít kinh nghiệm hơn. Ông muốn phá vỡ cảm giác an toàn tồn tại trong đội tuyển, nơi phần lớn các tuyển thủ được triệu tập đều mặc nhiên tin rằng vị trí của mình là bất khả xâm phạm.

Người bị đặt dấu hỏi nhiều nhất chính là đội trưởng Christian Pulisic, biệt danh “Captain America”. Sở hữu phẩm chất kỹ thuật xuất sắc và đang thi đấu cho AC Milan, Pulisic được xem là hình mẫu tiêu biểu của một ngôi sao bóng đá Mỹ hiện đại. Tuy nhiên, theo đánh giá của bài báo, khi phải thực hiện những nỗ lực đặc biệt để vượt qua ranh giới giữa một cầu thủ giỏi và một cầu thủ xuất sắc hàng đầu thế giới, anh dường như không sẵn sàng đánh đổi quá nhiều.

Tương tự là trường hợp của Timothy Weah, tiền vệ tốc độ đang khoác áo Marseille, hay hậu vệ Antonee Robinson của Fulham.

ĐT Mỹ dưới quyền HLV Mauricio Pochettino đã khởi đầu như mơ bằng chiến thắng 4-1 trước Paraguay. Ảnh: AP.

Sở hữu nền tảng thể chất và kỹ thuật đáng ngưỡng mộ, nhưng vấn đề lớn nhất của ĐT Mỹ vẫn là sự non nớt và thiếu trải nghiệm ở các sân chơi đỉnh cao quốc tế.

Để đánh thức các học trò trước thềm World Cup 2026, HLV Mauricio Pochettino đã lựa chọn hai trận giao hữu được ví như những “cú sốc điện” trước khi chốt danh sách chính thức: gặp Bồ Đào Nha và Bỉ.

Kết quả không mấy dễ chịu. Bỉ đánh bại Mỹ với tỷ số 5-2, còn Bồ Đào Nha thắng 2-0 mà không cần phải bung hết sức.

Dù vậy, đó lại chính là điều mà HLV Mauricio Pochettino mong muốn. Ông muốn các cầu thủ nhìn thấy khoảng cách thực sự giữa họ và những đội bóng hàng đầu thế giới. Nhà cầm quân người Argentina hy vọng thất bại sẽ khiến các học trò nhận ra rằng chỉ bằng cách noi gương những thủ lĩnh chăm chỉ như Chris Richards, Tyler Adams hay Weston McKennie, họ mới có thể thoát khỏi những ảo tưởng về sức mạnh của bản thân.

Trước nguy cơ trở thành đối tượng chế giễu của cả quốc gia ngay trên sân nhà, HLV Mauricio Pochettino tin rằng áp lực sẽ biến thành động lực. Adrenaline, sự cảnh giác thường trực và tinh thần chiến đấu cao độ có thể giúp ĐT Mỹ lột xác thành một tập thể đủ sức khiến người hâm mộ tự hào tại World Cup 2026.

Dù giấc mơ vô địch vẫn còn rất xa, nhưng dưới góc nhìn của HLV Mauricio Pochettino, điều quan trọng nhất lúc này không phải là nghĩ tới chiếc cúp vàng. Trước tiên, ĐT Mỹ cần học cách cạnh tranh như một đội bóng lớn thực thụ. Chỉ khi vượt qua được giới hạn về tâm lý, bản lĩnh và văn hóa chiến thắng, họ mới có thể biến tham vọng của Nhà Trắng thành hiện thực trên sân cỏ.

Thực tế, ĐT Mỹ đã có một khởi đầu như mơ tại bảng D World Cup 2026 khi đánh bại ĐT Paraguay với tỷ số 4-1. Trận tiếp theo, thầy trò HLV Mauricio Pochettino sẽ gặp ĐT Australia.