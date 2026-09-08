Tổng công tố Ukraine từ chức giữa bê bối lừa đảo tài chính

Ông Ruslan Kravchenko tối ngày 7/9 đã đăng một tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram về quyết định rút khỏi chức vụ người đứng đầu Văn phòng Tổng công tố Ukraine.

"Đây là một quyết định chính trị. Và tôi đã đưa ra quyết định này một cách tự nguyện. Tôi không muốn vị trí Tổng công tố bị sử dụng như một công cụ đối đầu chính trị", vị quan chức này khẳng định trong tuyên bố.

Bên cạnh đó, ông Kravchenko cũng gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Quốc hội Ukraine cùng các đồng nghiệp trong ngành công tố, đồng thời đề nghị các cấp có thẩm quyền chấp thuận đơn xin từ chức của mình.

Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko. Ảnh: Andrii Nesterenko/Getty Images

Đáng chú ý, động thái trên diễn ra đầy bất ngờ bởi chỉ vài giờ trước đó, người đứng đầu Văn phòng Tổng công tố Ukraine vẫn tuyên bố trước báo giới về việc không có ý định tự nguyện từ chức trừ khi Quốc hội hoặc Tổng thống Ukraine có quyết định chính thức.

Theo các nguồn tin chính trị, tuyên bố từ chức được đưa ra ngay sau cuộc họp riêng giữa Tổng thống Zelensky, lãnh đạo phe đa số trong Quốc hội Ukraine cùng ông Kravchenko để thảo luận về tương lai của chức vụ lãnh đạo cơ quan trung ương cao nhất quản lý toàn bộ hệ thống viện kiểm sát của Ukraine này.

Quyết định nhân sự diễn ra trong bối cảnh Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Viện Kiểm sát Chống tham nhũng Chuyên biệt Ukraine (SAPO) đang mở chiến dịch điều tra mang tên "Chiến dịch Carthage", nhằm triệt phá một tổ chức tội phạm quy mô lớn hoạt động trong Văn phòng Tổng công tố Ukraine từ giữa năm 2025.

Mạng lưới này bị cáo buộc đã nhận hối lộ có hệ thống để bảo kê cho các trung tâm cuộc gọi lừa đảo tài chính và rửa hàng triệu USD thông qua các giao dịch bất động sản, trang sức đắt tiền hay tài khoản ngân hàng của người thân.

Trong quá trình đột kích và khám xét các trụ sở, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều két sắt chứa đầy tiền mặt và xác định được ít nhất 5 cá nhân liên quan.

Đáng chú ý, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc Văn phòng Tổng công tố Ukraine Serhii Kropyva đã bị bắt giữ với cáo buộc rửa hơn 89 triệu hryvnia (khoảng 2 triệu USD). Tòa án Chống tham nhũng Cấp cao Ukraine sau đó đã quyết định tạm giam ông Kropyva, và ấn định mức tiền bảo lãnh lên tới 120 triệu hryvnia (khoảng 2,7 triệu USD).

Dù hồ sơ điều tra công khai chưa đưa ra cáo buộc chính thức nào đối với cá nhân ông Kravchenko, các băng ghi âm do NABU công bố có đề cập tới một nhân vật đứng đầu được gọi là "ông trùm".

Về phần mình, vị tổng công tố Ukraine vừa từ nhiệm kiên quyết phủ nhận mọi sự can thiệp hay bảo kê cho các trung tâm lừa đảo, đồng thời khẳng định các cáo buộc hướng vào ông là hoàn toàn vô căn cứ.

Sự việc lần này tiếp tục "giội một gáo nước lạnh" vào nỗ lực làm sạch bộ máy chính quyền của Kiev, trong bối cảnh các tổ chức quốc tế ước tính có tới 60.000 người đang làm việc tại các trung tâm lừa đảo qua điện thoại ở Ukraine.

Việc triệt phá tận gốc nạn tham nhũng không chỉ là đòi hỏi bức thiết từ phía người dân trong nước, mà còn là điều kiện tiên quyết để Ukraine duy trì tiến trình gia nhập Liên minh Châu Âu cũng như giữ vững niềm tin với các đối tác quốc tế.