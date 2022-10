Chủ đề duy nhất phương Tây muốn đàm phán với Nga hiện nay

Thứ Hai, ngày 03/10/2022 19:45 PM (GMT+7)

Vấn đề phương Tây quan tâm hiện nay trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là đảm bảo an ninh xung quanh nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia.

Hãng tin TASS ngày 1/10 (giờ địa phương), đưa tin, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi có thể thăm Nga và Ukraine trong tuần đầu tiên của tháng này.

Cụ thể, thông báo của IAEA cho biết: "Tổng giám đốc Grossi tiếp tục các cuộc tham vấn và các nỗ lực khác nhằm thống nhất và triển khai khu vực an ninh và an toàn hạt nhân xung quanh ZNPP (nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia) trong thời gian sớm nhất. Ông ấy dự kiến sẽ đến Kyiv và Moscow vào tuần tới".

Trước đó, ngày 30/9, IAEA đã báo cáo về vụ nổ mìn làm hỏng một đường cáp điện hạ thế gần cơ sở hạt nhân. Vụ nổ đã làm hỏng máy cảm biến điện nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống an toàn. Theo đó, ông Grossi bày tỏ quan ngại sâu sắc về nhiều vụ nổ.

Khu vực nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: EPA

Tình hình an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vốn đã trở thành tâm điểm xung đột Nga - Ukraine trong thời gian gần đây bởi khu vực này thường xuyên hứng chịu các vụ tấn công nghiêm trọng. Trước đó, hồi đầu tháng 9, các quan chức IAEA cũng từng có chuyến thị sát tới nhà máy này để đánh giá thực trạng và giúp ổn định tình.

Truyền thông nhận định, việc đảm bảo an ninh tại nhà máy hạt nhân hiện là "chủ đề duy nhất mà phương Tây sẵn sàng đàm phán với Nga".

Vào ngày 21/9, ông Grossi cho biết ông đã tổ chức một số cuộc họp bên lề kỳ họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, với cả Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, nhà ngoại giao hàng đầu Ukraine Dmitry Kuleba và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, để thảo luận về việc thiết lập một vực khu an toàn và an ninh xung quanh nhà máy hạt nhân. Ông cũng đã gặp Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal và Đại diện cấp cao của EU về Chính sách An ninh và Đối ngoại Josep Borrell.

Ngoài ra, Tổng thư ký IAEA báo cáo rằng cơ quan này đang có kế hoạch mở rộng sứ mệnh của mình sang nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia trong tương lai gần. Ông cho biết nhiệm vụ đã được thực hiện tốt bất chấp tình hình tương đối phức tạp.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye đặt tại Energodar, hiện đang do quân đội Nga kiểm soát.

