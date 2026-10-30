Cố vấn của bà Melania tiết lộ bức thư từ Tổng thống Putin

Bà Melania Trump hôm 23/10 thông báo Nga - Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại thành phố miền nam Oleshky từ ngày 29/10 nhờ sự sắp xếp của bà.

Trong cuộc phỏng vấn với Kyiv Independent ngày 28/10, cố vấn Marc Beckman của Đệ nhất phu nhân Mỹ tiết lộ thông tin hậu trường dẫn đến lệnh ngừng bắn. "Tổng thống Putin rất mong muốn bà Melania tham gia. Ông đã viết một lá thư nêu rõ rằng bà ấy sẽ được Nga công nhận là bên trung gian duy nhất", Beckman cho biết.

Beckman nói thêm quân đội Nga đã đề xuất đẩy sớm thời điểm bắt đầu lệnh ngừng bắn lên hai ngày, đồng thời mở rộng phạm vi địa lý không chỉ giới hạn ở Oleshky mà còn bao gồm các khu vực khác thuộc tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo và công tác chuẩn bị sơ tán. Phía Ukraine đã chấp thuận đề xuất này.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại bang Florida ngày 24/10. Ảnh: AP

Beckman mô tả những thay đổi trên là dấu hiệu thiện chí, đồng thời cho biết cả Nga và Ukraine đều đã hợp tác thực hiện thỏa thuận cho đến thời điểm hiện tại.

"Xét cho cùng, hành động của họ sẽ tự nói lên tất cả, nhưng những gì chúng ta chứng kiến đến nay cho thấy sự hợp tác tuyệt vời từ cả hai phía", ông nói, thêm rằng cả Nga và Ukraine đã tuân thủ các điều khoản của lệnh ngừng bắn cho đến nay.

Bà Melania ngày 28/10 cũng đăng trên mạng xã hội X thông báo rằng Nga và Ukraine đã bắt đầu các hoạt động rà phá bom mìn nhằm đảm bảo việc vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo vào Oleshky được an toàn. Bà cho biết thêm 4 nhà báo của hãng tin Newsmax sẽ đến Oleshky, đồng hành với các quan chức nhân đạo phía Nga và Ukraine.

"Với vai trò là những quan sát viên trung lập, họ sẽ độc lập ghi nhận và lưu giữ tư liệu về sứ mệnh nhân đạo mang tính lịch sử này", Đệ nhất phu nhân Mỹ viết.

Vị trí Oleshky. Đồ họa: ISW

Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Putin, cũng xác nhận thông tin này, cho biết phía Nga đã đón các nhà báo Newsmax tới Oleshky "chứng kiến và đưa tin về sứ mệnh nhân đạo quan trọng do Đệ nhất phu nhân Melania Trump điều phối".

Bà Melania một năm trước từng gây bất ngờ khi tiết lộ rằng bà đã thiết lập kênh liên lạc không chính thức với Tổng thống Putin. Văn phòng của Đệ nhất Phu nhân Melania cho biết bà đã góp phần đưa 34 trẻ nhỏ, những em từng bị chia cắt khỏi cha mẹ do chiến tranh, trở về đoàn tụ với gia đình.