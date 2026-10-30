Hơn 264 tỷ đồng 'chảy' về túi Chủ tịch Cây xanh Công Minh thế nào

Theo cáo trạng VKSND Tối cao vừa ban hành, từ năm 2019 đến 2023, hệ thống Cây xanh Công Minh do Nguyễn Công Minh làm Chủ tịch HĐQT đã trúng 1.218 dự án trồng, chăm sóc cây xanh tại 38 tỉnh thành, với tổng giá trị hợp đồng hơn 3.962 tỷ đồng.

Các sai phạm trong đấu thầu tại những dự án này bị xác định gây thiệt hại hơn 790 tỷ đồng. Riêng ông Minh bị cáo buộc hưởng lợi cá nhân hơn 264 tỷ đồng.

Ông Minh hiện trốn truy nã và bị truy tố vắng mặt.

Nhà chức trách đã chứng minh khoản tiền hơn 264 tỷ đồng chủ yếu được chuyển về cho ông Minh qua cơ chế chia lợi ích tại từng dự án. Hai người giúp ông quản lý, thu dòng tiền này là Lê Thị Hòa (Phó chủ tịch HĐQT) và Ngô Thị Ngọc Lý (Trưởng ban tài chính kiêm Giám đốc Công ty TNHH Công Minh Cây xanh).

Bị can Nguyễn Công Minh. Ảnh: Bộ Công an

Mỗi dự án, Chủ tịch lấy 10-15%

Hằng năm, theo chỉ đạo của ông Minh, giám đốc các chi nhánh lập kế hoạch kinh doanh cho năm tiếp theo, trong đó dự kiến số dự án có thể trúng, tổng giá trị hợp đồng, nhu cầu vốn vay và phương án hoàn trả.

Trên cơ sở này, ông Minh trực tiếp thỏa thuận với giám đốc từng khu vực tỷ lệ tiền mình được hưởng từ mỗi dự án.

Các nội dung sau đó được đưa vào dự thảo "Phiếu giao việc", gửi qua email cho Hòa và Lý in ra, trình ông Minh phê duyệt. Hai người này căn cứ phiếu để theo dõi tiến độ và thu tiền.

Theo cáo trạng, chi nhánh trực tiếp làm dự án thường được hưởng hơn 50% giá trị hợp đồng trước thuế; khu vực giữ khoảng 35-40% để duy trì hoạt động và chi phí ngoại giao; phần còn lại 10-15% được chuyển về cho ông Minh thông qua Hòa và Lý.

Việc phân chia được thực hiện sau khi chủ đầu tư chuyển tiền tạm ứng hoặc thanh toán vào tài khoản doanh nghiệp trúng thầu.

Ngoài khoản chia theo tỷ lệ, ông Minh còn cho các khu vực vay tiền trước khi đấu thầu để có vốn hoạt động và chi phí ngoại giao. Sau khi trúng thầu, có nguồn thu từ dự án, khu vực phải trả cả tiền vay và lãi theo thỏa thuận.

Lý được giao quản lý dòng tiền cho vay, thu hồi nợ và các khoản chuyển về cho ông Minh; thường xuyên đối chiếu công nợ để báo cáo Hòa và Minh.Theo cáo buộc, để hợp thức hóa những khoản tiền chuyển về cho ông Minh, chi phí ngoại giao và các khoản không có chứng từ, giám đốc chi nhánh thỏa thuận với nhà cung cấp nâng giá cây xanh, cọc chống và phân bón cao hơn thực tế.

Sau khi doanh nghiệp chuyển đủ tiền theo hóa đơn, nhà cung cấp hoàn lại phần chênh lệch theo thỏa thuận.

Cơ quan công tố xác định từ năm 2019 đến 2023, Hòa đã giúp ông Minh và hệ thống Cây xanh Công Minh thực hiện việc nâng giá cùng các hành vi gian lận trong 838 dự án.

Tổng giá trị các hợp đồng này hơn 2.600 tỷ đồng, thiệt hại bị xác định hơn 549 tỷ.

Ông Nguyễn Công Minh bị cáo buộc hưởng lợi 264 tỷ đồng từ việc trúng thầu 1.218 dự án cây xanh. Đồ họa: Hải Duyên (Sử dụng AI)

83 tỷ qua Hòa, 181 tỷ qua Lý

Theo cáo trạng, Hòa trực tiếp nhận thay ông Minh hơn 83 tỷ đồng.

Theo chỉ đạo của ông, Hòa tự mình hoặc thông qua người khác chuyển khoản, rút tiền mặt để phục vụ chi phí ngoại giao, chuyển cho vợ ông Minh mua đất, xây nhà thờ hoặc nộp vào tài khoản chứng khoán của ông.

Ngô Thị Ngọc Lý bị cáo buộc trong giai đoạn 2021-2023 đã cùng nhiều người giúp sức cho hệ thống Cây xanh Công Minh trúng 510 dự án, tổng giá trị hơn 1.484 tỷ đồng, gây thiệt hại gần 280 tỷ.

Lý được xác định trực tiếp nhận hơn 181 tỷ đồng tiền hưởng lợi bất chính cho ông Minh từ các khu vực chuyển về.

Hai khoản tiền Hòa và Lý nhận thay cộng lại hơn 264 tỷ đồng.

Tiền được dùng vào đâu

Trong phạm vi vụ án, cáo trạng thể hiện tiền chuyển về cho ông Minh được sử dụng cho nhiều mục đích, trong đó có chi phí ngoại giao, mua đất, xây nhà thờ và đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên, ngoài ba huyện thuộc tỉnh Quảng Trị cũ, cơ quan tố tụng chưa xác định cụ thể số tiền ông Minh đã chi cho hoạt động ngoại giao tại các địa phương khác, cũng như số tiền dùng mua bất động sản và các khoản chi khác.

Tại Quảng Trị, nhà chức trách xác định người của Công ty Cây xanh Công Minh đã chi hàng trăm triệu đồng "cảm ơn" một số cán bộ, lãnh đạo huyện sau khi trúng thầu. Trong đó, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ nhận 260 triệu đồng nhưng sau đó trả lại.

Ông Minh cùng 46 bị can khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Để bảo đảm khắc phục hậu quả, cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên một số tài khoản và tài sản của các bị can.