Mỹ không loại trừ khả năng triển khai binh sĩ để bảo vệ cơ sở dầu mỏ tại Venezuela

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ “tham gia rất mạnh mẽ” vào ngành dầu mỏ Venezuela và khẳng định sự hiện diện của lực lượng Mỹ trên thực địa có thể là cần thiết để bảo vệ lợi ích năng lượng. Bên cạnh đó, ông Trump khẳng định, Mỹ sẽ cho phép các tập đoàn dầu khí của nước này đầu tư hàng tỷ đô la nhằm tái thiết ngành dầu mỏ đang bị xuống cấp trầm trọng tại Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Theo ông Trump, ông Maduro và phu nhân sẽ sớm phải hầu tòa tại Mỹ, nhiều khả năng tại New York hoặc Florida, đồng thời khẳng định Washington nắm trong tay “bằng chứng áp đảo” về các cáo buộc hình sự.

Trong khi đó, Chính phủ Venezuela lên án mạnh mẽ các hành động của Mỹ, gọi đây là sự xâm lược nghiêm trọng, vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và tuyên bố ban bố tình trạng khủng hoảng từ bên ngoài trên toàn quốc.

Cũng liên quan tới tình hình Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cho biết nước này hiện đang hợp tác với Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez sau khi bắt giữ ông Maduro.

Khi được các phóng viên hỏi liệu ông có sẵn lòng hợp tác với bà Rodríguez hay không, ông Trump nói rằng bà đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống, nhưng bà được "ông Maduro lựa chọn". Tổng thống Mỹ cho biết thêm, Ngoại trưởng Marco Rubio đã có cuộc nói chuyện với bà Rodríguez và về cơ bản bà Rodríguez sẵn sàng làm những gì mà Mỹ cho là cần thiết.